Kakva sramota IHF-a! Hrvatski navijači teško su oštećeni za finale

Cijela Hrvatska od ranoga nedjeljnog jutra sitno broji do 18.00 kada hrvatski rukometaši imaju priliku doći do svjetskoga zlata protiv moćne Danske. Opća euforija traje u Hrvatskoj, svi se nadaju najboljem. Hrvatski navijači već su okupirali Oslo, a more ljudi zaputilo se prema glavnome norveškome gradu. Ipak mnogi od njih mogli bi ostati ispred dvorane zbog nove sramote IHF-a.

Veliko finale rukometnog SP-a odigrat će se u dvorani Unity Arena koja ima kapacitet od 15 tisuća ljudi. S tim podatkom očekivali bismo da bi hrvatski navijači dobili barem trećinu tih ulaznica ili najmanje 4 000. Ipak IHF se odlučio uručiti HRS-u deset puta manje, mizernih 400 ulaznica za hrvatske navijače. Besraman je to potez u kojem će vjerni hrvatski navijači izvući deblji kraj.

Taj malen broj ulaznica dodijeljen je navijačima koji su se jutros zaputili charter letovima za Oslo u organizaciji HRS-a i Unilinea, no što je s ostalim brojnim navijačima koji su već u Oslu? Procjenjuje se da već 500-tinjak navijača čeka u Oslu veliku utakmicu, no ako se ne snađu mogli bi je gledati u norveškim kafićima, ne i u dvorani.

Hrvatski navijači poznati su po snalažljivosti, a mogli bi iskoristiti i situaciju oči finala. Naime, Francuska i Portugal igraju na istome mjestu od 15.30, a ulaznica za treće mjesto automatski vrijedi i za finale. Moguće je da pojedini francuski navijači i oni portugalski, kojih će vjerojatno biti manje, odluče napustiti dvoranu nakon njihove utakmice, a tu će hrvatski navijači moći uskočiti. Vjerojatno će svoju ulaznicu Francuzi i Portugalci debelo naplatiti, no nema te cijene koju Hrvati neće platiti da vide finale svoje reprezentacije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Drugačije će Hrvati bez ulaznica teško do finala. Finale je već unaprijed rasprodano, prije mjesec dana puštene su ulaznice u prodaju. Danci su isto zakinuti, ali su njihovi navijači unaprijed već kupili karte pretpostavljajući da će trostruk prvaci doći do još jednog uzastopnog finala. Podrška hrvatskim rukometašima neće nedostajati u Oslu, samo je pitanje hoće li ona biti na ulicama ili u dvorani, a ovisi o hrvatskoj snalažljivosti koja sad treba stupiti na snagu zbog sramote i nesposobnosti IHF-a.

POGLEDAJTE VIDEO: Pogledajte kakvu su poruku Mamiću poslali iz njegovog rodnog grada, ovo je neopisivo

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa