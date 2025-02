Hajduk i Lokomotiva igraju u Zagrebu u rijetko viđenom terminu, stigli sastavi

LOKOMOTIVA: Šubarić - Karačić, Kolinger, Dajčer, Pajač - Fetai, Smakaj - Vuković, Mudražija, Goričan - Andrić

HAJDUK: Lučić - Sigur, Uremović, Prpić, Diallo - Rakitić, Krovinović - Bamba, Kalik, Biuk - Livaja

Nakon kiksa Hajduka u prvom kolu proljetnog dijela sezone prije 7 dana na Poljudu, sve je manje prostora za novi kiks. Poznato je da u SHNL-u niti jedna utakmica nije lagana, svaka je teška i to uopće nije floskula jer zaista svatko svakoga može iznenaditi. Protiv Slavena Belupa nisu Bijeli izgledali dobro, a pred vratima je već gostovanje u Kranjčevićevoj kod Lokomotive koja je za Hajduk uvijek neugodan suparnik, posebno u Kranjči.

Vidjet ćemo kako će se momčadi snaći i odigrati u vrijeme ručka, s obzirom na to da je početak susreta zakazan za 12.50 sati. Za sve su “krivi” hrvatski rukometaši koji u 18.00 igraju finale Svjetskog prvenstva protiv jakih Danaca, a to je utakmica koja se jednostavno mora pogledati. Trener Hajduka Gennaro Gattuso je, između ostalog, kazao kako nije imao ništa protiv promjene termina jer je svjestan veličine utakmice za hrvatski narod. Barem on je znao igrati finala, a ponešto i osvojiti...

"Pošteno je da se tako dogodilo. Finale Svjetskog prvenstva nije mala stvar i siguran sam da svi Hrvati osjećaju ponos. Dobro sam prihvatio promjenu, a imali smo dvije opcije - 12.50 ili 20 sati navečer. Ta druga opcija mi nije bila draga jer znam da je gore hladno. Sretno Hrvatskoj u finalu, nadam se da će postati svjetski prvaci", kazao je Gattuso na pressici uoči susreta.

U prvom planu mu je, ipak, utakmica s Lokomotivom, a dotaknuo se zdravstvenog biltena.

"Lovre Kalinić mjesec dana ima problema s teškom gripom. Šego nije trenirao ovaj tjedan jer je bio pod fibrom, a isto muči Skelina i Skoku. Pod temperaturom je i Buljan, ali je jučer trenirao."

