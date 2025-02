'Ranjeni, ozlijeđeni, u bolovima, ali u finalu. Naši rukometaši su najljepša priča ovog prvenstva’

Hrvatska danas igra finale Svjetskog rukometnog prvenstva. RTL-ova ekipa u Oslo je stigla u petak te otad traju pripreme za povijesnu utakmicu. Urednik i voditelj emisije 'Vrijeme je za rukomet' najavljuje rukometnu nedjelju - dvije emisije, uoči borbe za broncu i uoči finala, puno gostiju i savršenog zagrijavanja do dugoiščekivane utakmice. Hrvatska-Danska od 18 sati na RTL-u.

Hladni Oslo i Unity Arena nakon vrućeg, emotivnog zagrebačkog dijela SP-a! Ekipa RTL-a stigla je u petak u Norvešku te se otad pripremaju za finale - uživo na RTL-u od 18 sati Hrvatska i Danska igraju za svjetsko zlato! "Mirza Džomba, Igor Vori - svi smo tu, na licu mjesta! Pred nama su dvije emisije i triler utakmica! Emocije su dobre, čudno nam je bilo prebaciti se iz Arene i 15 tisuća navijača u tišinu Osla", priča Marko Vargek.

"Došli smo do borbe za zlato, mogu u to vjerovati, osjećaj nevjerice je prošao jer je ovo momčad koja je znala pronaći formulu za pobjede u svim utakmicama i to nosi do pobjede! Ukratko, ovo bih prvenstvo bih sumirao kao povratak hrvatskog rukometa", otkrio je Marko Vargek.

Utakmicu za zlato komentirat će Filip Brkić i Vlado Šola!

"Što reći za emocije, pobijedili su Francusku potpuno neočekivano, senzacija, nakon par prospavanih noći i dalje sam pod dojmom te utakmice. Spremni smo za finale, a kakva su predviđanja? Danska je izraziti favorit, ali mislim da smo ih ulaskom u finale iznenadili, nisu nas očekivali i možda se nisu na pravi način pripremali za nas, vjerojatno su se spremali za Francusku. Igraju s nevjerojatnom lakoćom. Moramo imati savršen dan, kao protiv Francuske, igra se jedna utakmica i sve je moguće. Danska je veliki favorit, tom rukometu ovih godina nitko nije blizu, bore se za četvrto zlato, to nitko nikad nije napravio, ali mi imamo neki naš vic, neki zanos, računicu - i oni o tome moraju razmišljati", jasan je sportski komentator Filip Brkić.

Reporterka Ines Goda Forjan otkriva da je RTL-ova ekipa uzbuđena, presretna i ponosna što je u Oslu - na finalu SP-a u rukometu!

"Ostala je još jedna utakmica - čudesna Hrvatska ili goropadna Danska. Unity Arena u Oslu spremna je za veliko finale u kojem će se sudariti dva domaćina ovog prvenstva. Naša reprezentacija na korak je do sna, iako je već postigla jako puno. Šesnaest godina Hrvatske nije bilo u finalu svjetskog prvenstva, 22 godine prošle su otkako je Hrvatska osvojila svjetsku titulu. Je li čekanju došao kraj? Svi se nadamo da je danas taj dan. Idemo ispratiti kapetana Domagoja Duvnjaka i dokapetana Igora Karačića na najljepši mogući način", poručuje Ines.

Atmosfera u Norveškoj je, slaže se Ines s Marko Vargekom, drugačija nego u Zagrebu.

"Nedostaje nam gužva, euforija iz Arene Zagreb ali raširenih ruku čekamo sve hrvatske navijačice i navijače u Oslu. Znam da će naši rukometaši dobiti i osjetiti podršku cijele Hrvatske koju su apsolutno zaslužili. Stvorila se jedna posebna energija i atmosfera oko reprezentacije i unutar nje. Štogod se dogodi, svi moramo biti ponosni, ovi dečki su to zaslužili", jasna je Goda Forjan.

Iako je pred hrvatskom reprezentacijom danas velika Danska, Goda Forjan uvjerava - Hrvatska je već dokazala da nemoguće postaje moguće. "Ranjeni, ozlijeđeni, u bolovima, ali u finalu. Naši rukometaši po meni su najljepša priča ovog prvenstva i koliko god im drugi davali male šanse, ovi dečki još nisu gotovi. Svjesni su da za zlato protiv Danske moraju odigrati savršenu utakmicu. No ponekad nije stvar u taktici nego u ludoj hrabrosti, neopisivoj želji i ogromnom srcu"

