Nakon što je osigurala plasman na završni turnir EP-a 2024. u Njemačkoj, hrvatsku rukometnu reprezentaciju u nedjelju u Rijeci očekuje ogled posljednjeg kola protiv Belgije.

Hrvatska je pobjedom u Grčkoj 31-26, osigurala plasman na završni turnir Europskog prvenstva 2024. u Njemačkoj, a u posljednjem kolu skupine 5, koje je na rasporedu u nedjelju, 30. travnja, u Rijeci će ugostiti Belgiju.

"Imamo odlične uvjete za rad, dečki su oduševljeni, dobro smo trenirali. Sigurno ćemo se dobro pripremiti za Belgiju i očekujem da ćemo odigrati bolje nego s Grčkom," kazao je izbornik hrvatske vrste Goran Perkovac na konferencije za medije u VIP salonu dvorane na Zametu.

Belgija je nakon pet kola na začelju skupine s pet poraza.

"Belgijanci dosta pucaju izvana, ako ćemo igrati dobru obranu, sigurno će biti dosta lopti za kontre, što nam je nedostajalo protiv Grčke. No, ključno će biti odigrati dobar brzi napad. Posložit ćemo ekipu da to funkcionira bolje," dodao je Perkovac.

Otkrio je i kakvo je zdravstveno stanje u ekipi.

"Marin Šipić nije sto posto spreman, izvrnuo je gležanj, Tin Lučin također ima problema s gležnjem, Cindrić ima malo zategnute tetive, no do nedjelje će sve biti ok," istaknuo je Perkovac dodavši kako ga raduje što će se utakmica igrati u rasprodanoj dvorani.

"Raduje nas što je dvorana rasprodana, svima nam je čast i zadovoljstvo da ljudi vole gledati reprezentaciju," poručio je.

'Umor ne može biti nikakva izlika'

Riječanin Veron Načinović imat će poseban motiv igrati u gradu u kojem se rodio.

"Nema ljepše nego igrati pred domaćom publikom u dresu reprezentacije. Zadovoljstvo je tu, ali i pritisak. Vjerujem u sebe i ekipu. Vjerujem kako će sve biti super, umor ne može biti nikakva izlika za nedjelju," kazao je.

Podržali humanitarnu akciju

Prije druženja s novinarima, izbornik Perkovac, trener vratara Valter Matošević i vratar Marin Šego posjetili su riječki Crveni križ kakobi podržali humanitarnu akciju "Danas… za vas…".

Riječ je naime, o posebnoj djelatnosti Crvenog križa čiji odjel ugostiteljstva skrbi o brojnim osobama koje su u potrebi, tako da u svoj kuhinji dnevno pripremaju i isporučuju čak 1500 obroka. Članovi naše reprezentacije pomagali su djelatnicima Crvenog križa u pakiranju i otpremi hrane, ali i u kuhanju, rukovodeći se geslom "Dobro je činiti dobro".

Na kraju tog kratkog, ali vrlo sadržajnog i emotivnog druženja, izaslanstvo reprezentacije je voditelju ugostiteljstva pri Crvenom križu u Rijeci, poklonilo dres kapetana Domagoja Duvnjaka s potpisima svih igrača.