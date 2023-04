Muška rukometna reprezentacija Hrvatske svladala je u srijedu Grčku sa 31-26 (10-10) na gostovanju u Halkidi i tako osigurala plasman na završni turnir Europskog prvenstva 2024. u Njemačkoj kolo prije kraja kvalifikacija...

Luka Cindrić zabio 9 golova

Hrvatsku je do pobjede predvodio sjajni Luka Cindrić sa devet pogodaka, a po pet puta su se u strijelce upisali novi reprezentativac Mario Šoštarić i Josip Šarac. Mateo Maraš i Marin Šipić su postigli po tri gola. Vratar Marin Šego je imao sedam obrana.

Kod domaćina najbolji je bio Savvas sa šest pogodaka, dok je Liapis postigao pet. Vratar Boukovinas je sakupio osam obrana.

Nakon ključne pobjede naših rukometaša okrenuli smo broj Nikše Kaleba, našeg slavnog rukometaša, zlatnog iz Portugala sa SP-a 2003. i sa OI u Ateni 2004., između ostalih uspjeha... Kina nam se javio na ovakav način, prasnuli smo u smijeh...

"Dobili ste dobar broj, nakon zvučnog signala ostavite 50 eura. Može i dvije po 25", u šali nam je rekao Nikša Kaleb i nasmijao nas do suza.

'Čestitke svima na pobjedi'

Neka, lijepo je da smo raspoloženi, da se zezamo, jer je to znak da je hrvatska rukometna reprezentacija odigrala dobro. Konačno se veselimo kad su naši rukometaši u pitanju. Kako su nedostajali ovi trenuci...

"Ma je, na kraju super i svima nam je drago zbog toga. Prvo im treba čestitati na pobjedi jer su sami sebi, na igrače i kompletnu reprezentaciju stvorili pritisak - da će Grčka biti zeznut suparnik, da će biti puna dvorana što na kraju nije bilo ništa od toga. Činjenica je da u prvom dijelu nismo briljirali, ali ta velika razlika u kvaliteti se vidjela da smo s dva raspoložena igrača, sa Šegom i Cindrićem, dobili Grčku. Sad nam ostaje odraditi posao do kraja protiv Belgije na domaćem terenu i to je to. Spremamo se za EP", kazao nam je Nikša Kaleb i nastavio:

'Treba izvući neke pouke'

"Ono što treba izvući iz ove utakmice kao pouke su igra u sredini, slab rad nogu, slabo zatvaranje i puno 'padanja' u igri jedan na jedan. Ipak, na kraju je kvalitetna reprezentacija sretno upisala dva boda."

Sreća prati hrabre, a hrabrosti nam je nedostajalo u prijašnjim utakmicama...

"U ovoj utakmici više je došla do izražaja jaka Cindrićeva individualna kvaliteta nego kolektivna igra čitave momčadi, odnosno dobra igra Šoštarića je najviše produkt igre Cindre. Kako bilo, pobjedi nećemo gledati u zube. Vidjelo smo te neke naše mane - igra u obrani, padanje u igri jedan na jedan, slabo kretanje u sredini obrane... To su te stvari koje nisu bile toliko loše, ali možemo ih puno popraviti. Kao što je i rekao Perkovac, nije to ona igra kakvu želimo, ali činjenica je da se pomalo gibamo prema naprijed".

I za kraj, kad se podvuče crta prve tri utakmice Gorana Perkovca na klupi Hrvatske, kakav je dojam?

'Sve bolji smo'

"Vidjeli smo na utakmicama protiv Nizozemske da smo se tražili, ovo je bilo puno bolje nego na tim utakmicama protiv Nizozemske, ali činjenica je da se pomalo vraćaju pojedini igrači koji su bili ozlijeđeni. Samim time to biva sve bolje i bolje. Ako nas zdravlje posluži što se toplo nadam da hoće, imat ćemo jako konkurentnu ekipu za EP".

Kvalifikacije za EP rukometaša 2024., skupina 5 - 5. kolo

Grčka - Hrvatska 31-26

Belgija - Nizozemska (20.10)

Ljestvica:

Hrvatska 5 3 1 1 146-135 7 Grčka 5 3 0 2 135-140 6 Nizozemska 4 2 1 1 110-108 5 Belgija 4 0 0 4 99-107 0

Parovi 6. kola (30.4.): Hrvatska - Belgija (18.00), Nizozemska - Grčka (18.00)