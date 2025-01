Najbolji francuski rukometaš pun samopuzdanja: 'Nije nas briga, došli smo po medalju'

Hrvatska rukometna reprezentacija u četvrtak u polufinalu SP-a čeka Francusku u rukometnome finalu. Obje momčadi prošli su četvrtfinala u infarktnim završnicama, a najbolji igrač Francuske, Dika Mem, pucao je od samopouzdanja u mix zoni nakon pobjede nad Egiptom. Evo kako francuska zvijezda predviđa rukometni klasik.

"Bila je to teška utakmica. Mislim da smo igrali jako dobro, ali igrali smo i protiv jako dobre momčadi Egipta. Bila je to jako tijesna utakmica, ali naravno da smo to očekivali. U ovoj fazi natjecanja znali smo da će utakmica biti teška. Sada ćemo uživati ​​u ovoj pobjedi, pokušati se odmoriti i biti spremni za iduću”, rekao je na početku francuski rukometaš pa priznao da je pratio Hrvatsku na prvenstvu:

"Uspio sam pogledati dvije ili tri utakmice Hrvatske. To je stvarno dobra momčad i s puno navijača u domaćoj atmosferi bit će to teška utakmica, ali bit ćemo spremni. Stvarno su dobri. Kombinacija su mlađih i iskusnijih igrača, svi igraju sa srcem, a to se vidi”, rekao je Mem.

Francuski rukometaš odgovorio je i na pitanje bi li mu bilo draže da ga u polufinalu čeka Mađarska

"Ne, nije nas briga ni za Mađarsku ni za Hrvatsku. Samo želimo biti u polufinalu, a to smo sad i ostvarili. Obavili posao, ali sad nas za dva dana čeka polufinale protiv Hrvatske. Došli smo osvojiti medalju. Trebamo se sad odmoriti i pripremiti za utakmicu protiv Hrvatske. Imamo samopouzdanja, Hrvatska je dobra, ali dobri smo i mi", zaključio je Dika Mem.

