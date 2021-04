Nexe je odmah po objavi odluke objavio kako su u Našicama razočarani odlukom

Hrvatski rukometni savez donio je danas odluku da se na mjesec i pol zaustavljaju Paket 24 Premijer liga, 1. HRL za žene, dvije Prve muške lige i Tri druge ženske lige, objavljeno je na njihovim službenim stranicama.

Scenarij je ovo koji je zatražio PPD Zagreb koji je poslao dopis HRS-u, a kojem se jedini usprotivio RK Nexe.

“Najvažnija odluka Upravnog odbora je ona o zastoju natjecanja u Paket 24 Premijer ligi, 1. HRL za žene, dvije Prve muške lige i Tri druge ženske lige do sredine svibnja. Procjena je čelnih ljudi HRS-a da bi se do tada sve igračice i igrače, stručne stožere, odnosno sve one koji sudjeluju u natjecanju, a misli na suce, delegate, mjeritelje vremena, moglo procijepiti. U danima kad korona virus buja kao gljive poslije kiše, i sve je više igrača koji su zaraženi, a klubova u karanteni, briga za zdravlje mora nam biti najvažnija. Nakon iscrpne i dugačke rasprave, ta je odluka prihvaćena uz deset glasova za i jedan protiv. Glas protiv bio je Rukometnog kluba Nexe koji je smatrao da treba nastaviti natjecanje pa odgađati susrete kad dođe do zaraze pojedinih klubova”, stoji na stranicama HRS-a.

Nexe se ne slaže

Nexe je odmah po objavi odluke objavio kako su u Našicama razočarani odlukom. Izjavu njihovog predsjednika prenosimo u cijelosti.

“Rukometni klub NEXE razočaran je odlukom Hrvatskog rukometnog saveza koji je na sjednici Upravnog odbora odlučio o prekidu natjecanja Paket 24 Premijer hrvatske rukometne lige te smatra da je riječ o odluci koja je izuzetno štetna za hrvatski rukomet. Nakon dopisa kojeg je RK Nexe uputio Hrvatskom rukometnom savezu, u kojem je pozvao Upravni odbor na demokratsko odlučivanje i poštivanje svih procedura, donesena je odluka koja se kosi sa sportskim duhom, dosadašnjim odlukama Stožera civilne zaštite, ali i preporukama EHF-a kao krovne rukometne organizacije.

Nikako nismo zadovoljni odlukom Hrvatskog rukometnog saveza kojom je do 26. svibnja odgođeno natjecanje Paket 24 Premijer hrvatske rukometne lige, ja sam nažalost jedini bio protiv te odluke. Ovo je nije dobro za rukometni savez, klubove i igrače koji cijelu sezonu marljivo treniraju i prihvaćaju rizik moguće zaraze korona virusom. I mi, kao i svi drugi klubovi, imamo u prvom planu zdravlje naših igrača, ali štetno je odigrati 12 utakmica u 30 dana. Prvenstva se ne prekidaju niti u srodnim dvoranskim i momčadskim sportovima kao što su košarka, odbojka ili futsal. Također, naglašavam da će se u isto vrijeme odigravati utakmice SEHA lige. Dakle, temeljem svega što znamo, možemo zaključiti da iza ovakve odluke stoje partikularni interesi pojedinaca. Igračima nekih klubova ističu ugovori 30. svibnja te je moguće će Premijer ligu nastaviti u izmijenjenom i oslabljenom sastavu što nikako nije fer ni korektno prema njima. Bez obzira na sve, mi i dalje vjerujemo da će RK Nexe pokazati svoju snagu na terenu.“, ovom je prigodom izjavio Josip Ergović, predsjednik Rukometnog kluba NEXE Našice.