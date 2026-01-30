Tko visoko leti, uopće ne leti?! Bizaran razlog zbog kojeg su Francuzi i dalje u Danskoj...

Francuska rukometna reprezentacija završila je svoj nastup na ovogodišnjem Europskom prvenstvu, doživjevši prava iznenađenja i šokove. Iako su Francuzi važili za favorite i tijekom turnira izgledali nevjerovatno, u polufinale iz grupe I drugog kruga plasirali su se Nijemci i domaćini Danci.

Tijekom prvog dijela natjecanja Francuzi su dominirali, upisavši tri uvjerljive pobjede i dvaput rušeći rekord po broju postignutih golova u jednoj utakmici Europskog prvenstva. Njihov jedini poraz do tada bio je u fantastičnom susretu protiv Danske, koji su mnogi smatrali tek uvertirom za buduće finale.

Međutim, izravni dvoboji u nastavku natjecanja donijeli su šok: Francuska je neočekivano izgubila od Španjolske 36:32, a zatim i od Njemačke 38:34, što je završilo njihovu borbu za polufinale.

Neočekivani propust nije bio samo sportske prirode. Iako je njihov nastup završio u srijedu, francuska reprezentacija i dalje je ostala u Danskoj dva dana nakon ispadanja i to zbog nevjerojatnog logističkog propusta. Njihov stožer i savez nisu planirali mogućnost da neće gledati polufinale, pa nisu rezervirali let za Francusku. Pokušaji da se situacija riješi u četvrtak nisu uspjeli zbog nedostatka dostupnih letova, što je dovelo do toga da su morali naknadno tražiti smještaj za jednu noć.

Prema francuskim medijima, igrači bi tijekom petka konačno trebali napustiti Dansku i vratiti se kućama.

Nakon razočaravajućeg Eura, Francuska će se sada pripremati za sljedeće veliko natjecanje, Svjetsko prvenstvo 2027. u Njemačkoj, gdje će prvi put u 22 godine morati proći kvalifikacijski playoff i ponovno dokazati da zaslužuje mjesto na postolju.

