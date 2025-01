Od teškog poraza, do drame i demoliranja rivala: Evo kako je sve Hrvatska otvarala 'domaća' prvenstva

Hrvatska rukometna reprezentacija u srijedu otvara svoje natjecanje na Svjetskom rukometnome prvenstvu 2025. utakmicom protiv Bahreina u zagrebačkoj Areni. Hrvatski rukometaši tako će već četvrti put zaigrati rukometno prvenstvo pred domaćom publikom.

Dosad je Hrvatska bila domaćin tri puta, dvaput na Europskim prvenstvima 2000. i 2018. te na Svjetskome prvenstvu 2009. Utakmica otvaranja na prvenstvima za domaćina je uvijek stresna, velik je pritisak i početna nervoza, no nakon prve utakmice sve je lakše. Hrvatski rukometaši dosad su bili uglavnom uspješni na otvaranjima premda su hrvatski navijači vidjeli sve scenarije, od razočaranja i poraza, do visokih pobjeda i infarktnih završnica.

Prvo otvaranje - Noćna mora

Hrvatski rukometaši prvi su put odigrali prvenstvo pred domaćom publikom na otvaranju EP-a 2000. u teškoj utakmici sa Španjolskom. Bile su to godine kad su Švedska i Rusija dominirale rukometom, no i Španjolska je uvijek bila blizu vrha predvođena sjajnim Talantom Dušebajevom. Hrvatska je kao domaćin ušla sa slavnom 'prvom generacijom' koja je osvojila tri medalje na prva tri prvenstva (bronca EP 1994, srebro SP 1995 i olimpijsko zlato 1996.), no bio je to početak kraja i smjena slavne generacije predvođene Saračevićem, Kljajićem, Perkovcem, Smajlagićem.

Prva utakmica u Domu sportova protiv Španjolaca pokazala je kako ovo prvenstvo neće proći najbajnije za hrvatske rukometaše. Španjolci su demolirali Hrvatsku s čak pet razlike (22-27) za totalni muk 10.000 hrvatskih navijača koji su pružali sjajnu atmosferu u Zagrebu. Kod Španjolaca je briljirao Guijosa sa šest pogodaka, ali jednak broj golova Irfana Smajlagića nije pomogao Hrvatskoj da otvori prvo domaće prvenstvo pobjedom. Upravo ta utakmica na kraju će stajati Hrvatsku plasmana u polufinale jer u zadnjoj utakmici hrvatski rukometaši morali su poraziti Francusku sa šest golova razlike što je bio prevelik zalogaj za izabranike tadašnjeg izbornika Zdravka Zovka.

Kauboji skuhali pravu dramu

Na Svjetskome prvenstvu 2009. Hrvatska je ušla kao glavni favorit turnira. Moćni Kauboji igrali su lepršavi i atraktivni rukomet i mnogi će se složiti, bez ikakvog omalovažavanja ostalih hrvatskih generacija, da je to bila najjača hrvatska momčad na prvenstvima hrvatskog domaćinstva. Stoga je sve začudilo kad je generacija predvođena Balićem, Metličićem, Vorijem i Lackovićem u prvoj utakmici prvenstva u Spaladium Areni jedva svladala Južnu Koreju.

Koreanci su bili tvrdi orah cijelu utakmicu u koju su Kauboji ušli previše opušteno. Gosti su cijelo vrijeme držali egal čak i nekoliko puta poveli, a prava drama odvila se posljednjih pet minuta utakmice. Koreanci su zahvaljujući raspoloženim golmanima vodili s dva razlike dvije minute prije kraja, o onda su se upalili Kauboji i pokazali da se ipak radi o generaciji pobjednika. Obrana je funkcionirala besprijekorno i više nije dopustila gostima da zabiju. Vori i Čupić vratili su Hrvatsku u egal, a onda je na scenu stupio Petar Metličić koji je cijelu utakmicu bio nevidljiv, no sa svoja dva pogotka u infarktnoj završnici donio je Hrvatskoj pobjedu (27-26) na radost 12 tisuća navijača okupljenih u Splitu.

Tada su, uz kapetansku završnicu Metličića, hrvatske rukometaše vukli Ivan Čupić s 8 golova te Igor Vori s 5 golova i velikom rolom u obrani zbog čega je proglašen igračem utakmice. Kauboji kao da su dobili tada dodatan impuls i svi su lako stradali na putu do finala. Nažalost, nesretni Francuzi odnijeli su pobjedu u finalu rasplakavši čitavu zagrebačku Arenu.

Demoliranje Srbije u Splitu

I dok su prve dva domaća otvaranja bila teške utakmice, na EP-u 2018. otvaranje je bila prava rapsodija. Izabranici Line Červara u njegovome drugome mandatu na klupi Hrvatske otvarali su Europsko prvenstvo protiv Srbije u Spaladium Areni. Svi su očekivali pobjedu, ali ne i potpuno razbijanje istočnih susjeda. Nitko od 12 tisuća gledatelja u Splitu nije mogao očekivati ljepše otvaranje u kojem su hrvatski rukometaši svladali rivale s čak 10 razlike (32-22).

Najraspoloženiji su bili Luka Stepančić i Manuel Štrlek sa šest golova, dok je terenom dirigirao Luka Cindrić s četiri gola. Raspoložen je bio i Zlatko Horvat s četiri gola, a velik je prinos dao i Mirko Alilović sa šest obrana. Nažalost sjajnu večer u Splitu zasjenila je ozljeda Domagoja Duvnjaka pred kraj utakmice. I dok je trajala velika euforija nakon razbijanja Srbije, ona se nažalost brzo ugasila. Hrvatska je dvije utakmice kasnije izgubila od budućih finalista Švedske, a polufinala ju je koštala opet Francuska u zadnjoj utakmici druge grupe.

Sedam godina kasnije Hrvatska je opet domaćin na rukometnome prvenstvu. Ovoga puta hrvatski rukometaši imaju lakši zalogaj na otvaranju. Ipak ne postoji više egzotična reprezentacija, rukomet se u potpunosti globalizirao. Izabranici Dagura Sigurdssona moraju ozbiljno shvatiti Bahrein da se ne bi ponovio slučaj s Korejom u kojoj su se Kauboji na kraju čupali. Ipak uz dozu respekta prema protivnicima hrvatski rukometaši imaju ogromnu kvalitetu da još jednom razvesele svoje navijače na startu novoga rukometnog prvenstva. Sretno, Hrvatska!

