"Čuda se događaju, svi vjerujemo, tako da idemo pobijediti", poručio je Filip Glavaš u razgovoru za RTL na pitanje može li Hrvatska do polufinala Europskog rukometnog prvenstva.

A Hrvatskoj uistinu treba pravo čudo, uoči posljednja dva kola smo peti na ljestvici s jednim osvojenim bodom, a do kraja drugog kruga čekaju nas Island i Njemačka.

Računica je jasna što nam se mora poklopiti ako želimo do polufinala. Moramo dobiti obje preostale utakmice, a uz to Austrija ni Mađarska ne smiju uzeti do kraja više od boda u preostale dvije utakmice.

Austrija igra protiv Francuske i Islanda, a Mađarska protiv Njemačke i Francuske.

Ako Austrija i Mađarska izgube obje utakmice, a Hrvatska u posljednjem kolu pobijedi Njemačku, sigurno smo u polufinalu. Ako pak Austrija i Mađarsku uzmu bod do kraja, a Hrvatska dobi obje utakmice, zatvorio bi se krug. U taj krug mogla bi ući i Njemačka pobjedom protiv Mađarske.

Mi vas u našoj anketi pitamo, vjerujete li i vi u čudo da Hrvatska može do polufinala Eura?

Napete i atraktivne utakmice te još jedan pohod Hrvatske na novu medalju