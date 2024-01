Još uvijek živi nada da Hrvatska može do polufinala Europskog rukometnog prvenstva, no za to nam se treba puno toga poklopiti. Više o tome što nam treba možete pročitati ovdje.

Malo više od 24 sata prošla su od nesretne utakmice s Mađarima, drugog našeg poraza. Kakvo je stanje, kakva je atmosfera u momčadi?

U ponedjeljak nas čeka Island, a naša Maja Oštro Flis je u Kölnu razgovarala s reprezentativcem Filipom Glavašem.

"Danas smo se malo odmorili, ulovila nas je neka boleština, dečki su malo bolesni. Međutim, pogledali smo video, analizirali smo. mali smo slobodan dan malo da ipak obnovimo naše snage, jer kao što ste rekli samo nam pobjeda dolazi u obzir."

Imamo i dobrih vijesti, kapetan se oporavlja i vjerovatno će biti spreman za sutra. Ali dobra vijest je da i brojni Hrvati vjeruju u čuda, pogotovo sportska čuda. Vjerujete li vi i vaši suigrači?

"Normalno da vjerujemo, prije svega, drago nam je naravno da je kapetan naš zdrav, napokon da je spreman, on nam je ipak velika uzdanica. Što se nas tiče, dat ćemo sve od sebe da ostvarimo to čudo, mi ga lovimo i eto što bude, bit će."

Puno se danas govorilo o tim kalkulacijama, ali naša hrvatska računica je jasna. Moramo pobijediti i Island i domaćine Nijemce, vidjeli smo kako su jučer igrali s Austrijancima. Prije svega, kako protiv Islanda, oni nikakve šanse više za prolazak nema.

"Nama dolazi u obzir samo pobjeda. Island je jedna ekipa koja jako puno trči, imaju jako strašnu tranziciju i individualno igraju jako puno jedan na jedan, no mi smo se spremili na to. Možda moramo popraviti neke greške koje su bile u jučerašnjem i onom prije meču s Francuskom, pogotovo igrača više. Analizirali smo, imamo poslije još jedan video. Dogovorili smo neke akcije i nadam se da ćemo to sprovesti u djelo i da ćemo pobijediti Island."

Poraz je sastavni dio sporta, ovaj protiv Mađara je bio posebno bolan. Kako se resetirati te grupirati, skupiti snagu i energiju, povratiti dobru atmosferu i energiju?

"Malo odmora danas je dobro došlo. Međutim, meni je Ivano (op. a. Balić) jednom rekao: 'pravi sportaš uvijek gleda naprijed, nikad iza'. Tako da vodim se tom mišlju, to me prati kroz karijeru i hvala mu na tome. Mislim da sam iz toga puno naučio i definitivno da i mi moramo tako pristupiti i ući u utakmicu 300 posto sutra.

Koliko ovako osobno se ti osvrćeš na te kalkulacije, koliko osobno vjeruješ u to da postoji šansa, da postoje čuda?

"Sigurno da vjerujem, čuda se događaju. Svi mi vjerujemo, tako da idemo pobijediti i da poslije ove dvije utakmice možemo pogledati jedni druge u oči i reći dali smo sve od sebe. Možda je nedostajalo malo sportske sreće ili nečega. Međutim, ja se nadam i dalje da će otići u našu korist."

