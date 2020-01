U posljednjoj utakmici u skupini protiv Češke nije odigrao niti minute kako bi se odmorio za nastavak natjecanja.

Hrvatski rukometni reprezentativac Luka Cindrić rekao je u utorak u intervjuu za španjolske novine Mundo Deportivo kako će Hrvatska tražiti pobjedu u utakmici posljednjeg kola skupine I na Europskom prvenstvu protiv Španjolske jer joj je bitno da s prvog mjesta uđe u polufinale.

“Nama je važno da budemo prvi u skupini. Prvo mjesto možda neće imati utjecaja u polufinalu, jer sve četiri ekipe koje se nađu tamo željet će zlato, no utakmice protiv Španjolske uvijek su posebne”, izjavio je 26-godišnji Cindrić, srednji vanjski igrač Barcelone.

Protiv Španjolske će se naći licem u lice s Alexom Dušebajevim s kojim je lani igrao u Kielceu, a prije toga i u Vardaru s kojim su 2017. godine osvojili Ligu prvaka.

“Alex je dobar igrač, odlična osoba i moj prijatelj, no sutra to prijateljstvo neće utjecati na nas. Za Španjolsku igra puno mojih suigrača, i bivših suigrača, no ne sumnjam da će sutra izgubiti”, istaknuo je Cindrić.

Prijeko potreban odmor

Neporažene Hrvatska i Španjolska u srijedu će odmjeriti snage u utakmici koja će odlučivati o prvom mjestu u skupini koje bi trebalo donijeti uvjetno lakšeg protivnika u polufinalu. Španjolska brani naslov osvojen prije dvije godine u Hrvatskoj te će peti put zaredom igrati u polufinalu europskih prvenstava.

“Prošle godine na Svjetskom prvenstvu bio sam ozlijeđen, no na Europskom prvenstvu u Hrvatskoj imao sam prilike puno igrati. Godine prolaze, a ja sam sve bolji. Imam više iskustva, također smatram da sam izrastao kao igrač, a to utječe kada igram za Hrvatsku”, rekao je Cindrić.

U posljednjoj utakmici u skupini protiv Češke nije odigrao niti minute kako bi se odmorio za nastavak natjecanja.

“Prvenstvo nam je dalo takvu mogućnost, da se odmorimo mi igrači koji smo na terenu proveli više vremena, a da drugi dobiju priliku. No svi smo spremni za igrati protiv Španjolske”, zaključio je Cindrić.

Utakmicu Hrvatske i Španjolske možete gledati u izravnom prijenosu u srijedu od 16 sati na RTL televiziji i na RTLplayu te pratiti na portalu Net.hr. Emisija Vrijeme je za rukomet počinje u 15:20 na RTL televiziji te na RTLplayu.