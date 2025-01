Stručnjak razotkrio Mađarsku: 'Imaju i oni svog Duvnjaka, ali i manu. Hrvatska je bolja'

Hrvatska rukometna reprezentacija vratila se među elitu. Nakon 5 godina ispadanja u ranijim fazama velikih natjecanja i mozganja što se dogodilo hrvatskom rukometu da više nije jak kao nekad, izabranici Dagura Sigurdssona na Svjetskom rukometnom prvenstvu svojim fantastičnim rukometom bacili su naciju u trans i pokazali kako smo još itekako živi i kako je ova generacija hrvatskih rukometaša spremna za velike stvari.

Svjetsko rukometno prvenstvo u Hrvatskoj, Danskoj i Norveškoj gledajte na RTL-u i platformi Voyo

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Teško izborenom pobjedom protiv Slovenije u Areni Zagreb prije dva dana, uz pomoć do kraja ispunjenih tribina najvećeg dvoranskog zdanja u Hrvata, naši su rukometaši osvojili prvo mjesto u skupini 4 druge faze Svjetskog prvenstva i plasirali se u četvrtfinale u kojem će već u utorak (18 sati) pokušati pobijediti reprezentaciju Mađarske i ući u borbu za odličja. Nakon kratkog slavlja i tek nekoliko sati sna, izbornik Dagur Sigurdsson je počeo pripremati svoju momčad za Mađarsku.

Utakmica Hrvatske i Mađarske u Areni Zagreb na rasporedu je u 18.00, a emisija Vrijeme je za rukomet počinje u 17.00. Oboje možete gledati na glavnom kanalu RTL-a, a utakmicu pratiti i na platformi Voyo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako protiv Mađarske? Pitali smo u podcastu Branka Tamšea, slovenskog rukometnog stručnjaka...

"Ako će Hrvatska biti na 80% onog što je pokazala protiv Islanda, onda mogu Mađari s Hrvatskom igrati par godina i neće dobiti. Mađarska ima iskusnu ekipu, tri dobra golmana od kojih u zadnjim utakmicama nije ulazio njihov najiskusniji Roland Mikler, jer Palši jako dobro brani. Iskusni igrači im dolaze iz Veszprema i Szegeda i već dugo dugo traju, a zanimljivi su i imaju znanje. Znači, tu su Bence Bánhidi, Richárd Bodó, pa imamo lepršava krila, tamo je Bence Imre koji igra u Kileu, pa imamo jednog jako iskusnog playmakera Mate Lekaja koji im je mađarski Duvnjak. Mađari igraju čvrstu 6-0 obranu. Tu ulaze i Sipos pa i Patrik Ligetvári."

Nastavio je secirati Branko Tamše Mađarsku...

"Čvrsti su, jaki su, jesu možda malo sporiji, ali znaju dobro istrčati kontru, polukontru i brzog centra. Imaju šut izvana, znaju kreirati i imaju dobre pivotmene koji pakuju. Mađarska je jedna ozbiljna ekipa, na kraju krajeva zato su i ušli u četvrtfinale, ali mislim, tvrdim da su po svemu koji centimetar iza Hrvatske. Hrvatska će morati odigrati opet jako dobru obranu. Očekujem da će i protiv Mađarske mogli kombinirati i istrčati u obrani 5-1, ali ne odmah na početku, nego će opet biti nekih kombinacija, ako će biti određenih problema u igri protiv Mađarske."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Naglasio je dobitnu formulu za Hrvatsku...

"Treba biti fokusiran, napraviti što više faulova, biti pokretljiv, čvrst u duelima, žestok, raditi prekide, trčati u leđa, istrčati pokojeg brzog centra, imati loptu u rukama do gola. Biti brz na nogama u napadu, kretati se bez lopte, stvarati prave šanse za što lakše golove i jako dobro se vraćati u obranu i hrvatska mora iskoristiti izmjene koje će imati i raditi u tranziciji iz obrane u napad i iz napada u obranu."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Razotkrio je reprezentaciju Mađarske...

"Oni će sigurno mijenjati jednog do dvojicu igrača i to treba iskoristiti jer to im je mana, a s druge strane kvalitetno raditi izmjene, što će Hrvatska sigurno raditi. Hrvatska je prošla i preživjela teška razdoblja u posljednje dvije utakmice i svi su u Hrvatskoj u euforiji i time uvjereni da će Hrvatska izboriti polufinale. I ja sam, ali treba još jednom ostaviti srce na terenu, ispoštovati Mađarsku i odigrati shodno tome još jednu vrhunsku utakmicu sa svim aspektima, karakteristikama i onda nakon pobjede, nadamo se, ići mirno spavati i odmoriti se za ono što slijedi u polufinalu".

Svi su bili iznenađeni kad je objavljeno da će Hrvatska utakmicu četvrtfinala rukometnog SP-a igrati u utorak 28. siječnja od 18 sati. Hrvatska reprezentacija trebala je imati 'prednost' u odabiru termina utakmica, a to joj pravo daje činjenica da je Hrvatska jedan od domaćina ovog SP-a, te da se dio završnice (dva četvrtfinala i jedno polufinale) igra u Areni Zagreb. Francuzi i Mađari svoje posljednje utakmice igrali su još u subotu 25. siječnja, a potom su putovali od Varaždina do Zagreba i nisu gubili niti sat vremena za to, ako... Upravo su Francuzi i Egipćani uspjeli izlobirati da oni igraju u prime timeu.

Egipćani su, kao i Hrvatska, cijelo vrijeme u Zagrebu, svoje su utakmice igrali u nedjelju (26. siječnja), te će za odmor i regeneraciju imati dan manje od Francuza i Mađara.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Naši su dodatno zakinuti jer u manje od 48 sati igraju tako važnu utakmicu. Kao što je to Domagoj Duvnjak rekao, dva i pol sata za odmor u ovakvoj utakmici puno znači.

"Hrvatska se u dvije utakmice prije ovog četvrtfinala puno potrošila, ali sad je dobila još jedan, još jači puš, vjetar u leđa i ja tu sa satnicom ne vidim preveliki problem. Uvjeren sam da će Hrvatska dobiti s ovakvom igrom kakvu su prezentirali u posljednje dvije utakmice i onda ih nitko neće pitati što i kako. Sigurno ako će biti obrnuto, sve će smetati, ali ne želim razmišljati na taj način i u tom smjeru da neće dobiti, jer vjerujem da će Hrvatska igrati polufinale SP-a", govori Branko Tamše.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Čitav podcast s Brankom Tamšeom pogledajte u priloženom videu gore.