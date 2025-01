Blaženko Lacković, jedan od najboljih hrvatskih rukometaša ikad, haubica iz Novog Marofa, iskreno je ganut zbog rapsodije hrvatske rukometne reprezentacije protiv Islanda u petak u Areni Zagreb na Svjetskom prvenstvu.

Svjetsko rukometno prvenstvo u Hrvatskoj, Danskoj i Norveškoj

"Hrvatska je bila prava. Posebno smo dobro reagirali u obrani, stvarno smo bili na nivou, dečki su imali energiju od početka, bili su koncentrirani u napadu, nismo pravili pogreške, bili smo raznovrsni, imali smo odgovor na sve. Vanjski šut nam je bio sjajan, Maraš, Srna, imali smo odgovor i preko pivota, polukontre i kontre. Hrvatska je bila raznovrsna, dobra, spremna", priča za Net.hr Blaženko Lacković, pomoćni trener u njemačkom HSV-u.

Odigrala je Hrvatska pokretljivu 5-1 obranu...

"Ta obrana je bila pun pogodak, odigrana je s puno energije, bila je prava formula dobitka. Kuzmanović je bio fantastičan. Ova je utakmica došla baš u pravo vrijeme."

Je li Blaža podsjetila ova utakmica na neke velike koje je on igrao sa svojim generacijom koja nam je donijela toliko uspjeha i radosti?

"Apsolutno da, barem po ovom što sam vidio na TV-u, podsjetilo me na SP 2009., po svemu. To je bilo sve kao tad, od igre do energije i euforije na tribinama Arene Zagreb. Arena je gorila jer su ljudi znali da je to utakmica odluke i svi su bili na istoj frenkvenciji. igrači i publika. Igrači su ti koji na neki način dirigiraju publiku, a mi smo bili stvarno pravi. Ono što mene jedino malo zbunjuje od sve te priče je da Island nije pokušao napadački cijelu utakmicu, do kraja, ponuditi nikakvo napadačko riješenje za svoju momčad, jer je bilo jasno da se mi dobro vraćamo, da smo se dobro pripremili. Da imamo jako dobar napad. Island nas nije mogao kazniti brzim golovima i puno je toga bilo 6 na 6."

I Island tu nije znao kako odigrati...

"Da, nisu imali plan B. Dobro da smo to iskoristili", govori Blaženko Lacković.

Je li se Lac zapitao zašto Hrvatska ranije na turniru nije igrala 5-1 obranu u većem opsegu? Nešto je odigrala protiv Egipta, ali bez uspjeha u toj utakmici.

"Naravno, mislim da smo svi komentirali da smo imali osjećaj da smo trebali igrati 5-1 obranu duže protiv Egipta, ali uvijek je tako kad se izgubi utakmica, uvijek se traži nešto drugo, je li moglo bolje, ovo - ono... Za Hrvatsku je 5-1 obrana jedna fantastična opcija gdje moraš biti agresivan, gdje se moraš kretati, zadaci su složeniji i moraš napadača pritisnuti da on uzme teže šuteve, a te šuteve je protiv Islanda Kuzmanović kaznio i uzeo, branio kako treba. Protiv Islanda je Hrvatska imala dobru energiju i obrana 5-1 može samo u tim trenucima funkcionirati. Islanđani su na ovom turniru pokazali da su dobri u igri jedan na jedan, ali nisu bili spremni na zagrebačku Arenu, na publiku, na pritisak, euforičnu obranu, na sve to skupa. Tu su bili dosta slabi, ali nemojmo nikako umanjiti rukomet ovih momaka koji je bio uistinu fanastičan."

Slovenija će u nedjelju biti još jedan izazov na Svjetskom prvenstvu i tu utakmicu Hrvatska mora dobiti ako misli u četvrtfinale. Slovenci su izgubili šansu za četvrtfinalom i nadamo se jednoj dobrosusjedskoj utakmici.

"Poznavajući Uroša Zormana oni će maksimalno ući u utakmicu u želji da pobjede i da se pokažu, gledajući samo sebe. Slovenija će se htjeti prezentirati na toj utakmici maksimalno fokusirano i mislim da imaju i kvalitetu da pariraju toj našoj 5-1 obrani. Možda bi čak protiv njih 6-0 bila bolja opcija, sve u svemu to će biti jedna utakmica koju moramo dobiti i ozbiljno shvatiti, u što ne sumnjam. Ja sam siguran da poslije utakmice s Islandom mi itekako imamo još veću želju dobiti Slovence i još veću želju imamo ući u četvrtfinale, polufinale, tako da siguran sam da će dečki dočekati Sloveniju nabrijano, borbeno, da će se vrhunski spremiti, da ćemo ući u tu utakmicu maksimalno na pobjedu i da ćemo ih dobro analizirati. Želim puno sreće Hrvatskoj i poslati im poruku da smo svi uz njih i da je to taj trenutak", zaključio je veliki Blaženko Lacković.

Vrijeme je za rukomet počinje u nedjelju u 19.45, a utakmica Hrvatske i Slovenije u Areni Zagreb u 20.30.

