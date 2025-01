Hrvatski rukometaši svladali su Island s 32-26 (20-12) u dvoboju drugog kola druge faze Svjetskog prvenstva odigranom pred 15.000 gledatelja u Areni Zagreb, čime je Hrvatska ostala u igri za plasman u četvrtfinale.

Reprizu čudesne utakmice Hrvatske protiv Islanda jednostavno morate pogledati u reprizi na platformi Voyo

Sjajnom igrom i provedbom zamišljene taktike izbornika Dagura Sigurdssona, hrvatski rukometaši su uspjeli u petak nanijeti prvi poraz Islanđanima na ovom Svjetskom prvenstvu. Već na poluvremenu je Hrvatska imala osam golova prednosti (20-12), a potom su u drugom poluvremenu hrvatski rukometaši znalački održavali stečenu prednost i na kraju slavili sa 32-26.

Briljirao je vratar Dominik Kuzmanović sa 17 obrana. Hrvatske strijelce je s osam golova predvodio Ivan Martinović, šest pogodaka postigao je Zvonimir Srna, a pet Mateo Maraš.

Islanđane je predvodio Viggo Kristjansson s pet golova, a po četiri su postigli Orri Thorkelsson i Aron Palmarsson.

Foto: Profimedia

Na početku razgovora, našalili smo se s Filipom Ivićem, sjajnim bivšim reprezentativnim vratarom Hrvatske, kako je Islanđanima prisjeli hamburgeri u jednog od lanaca brze hrane u Zagrebu, s kojima su se počastili nakon Egipta, a uoči utakmice s Hrvatskom...

"Bolje da su otišli na janjetinu, pršut, teletinu ispod peke ili štrukle. Možda bi bolje odigrali", kazao je za Net.hr dobro raspoloženi Filip Ivić i nastavio:

"Ma šalim se, naravno. Sretan sam, stvarno sam sretan. Srce mi je veliko k'o kuća. Kad se svirala himna, naježio sam se, a mogu misliti kako je bilo igračima i ljudima koji su bili u dvorani. Sigurno za doživjeti je poseban osjećaj. To mi je neka neostvarena želja igrati u Hrvatskoj prvenstvo. Ovi svi dečki zaslužili su ovu pobjedu danas, svaka im čast. Kuzma na golu, Mamić u obrani je jako veliku ulogu odigrao, Šoštarić, Glavaš, Šipić je mljeo na crti. Martinović isto, ma strašno su svi odigrali. Marta je strašan igrač."

Duvnjak je donio mirnoću...

"Je, on je kao Luka Modrić. Da igra pet minuta, odmah je drugačije, samo da je tu, da igra, pa makar i malo. Nevjerojatna utakmica. Izdvojio bih tri najbolje utakmice Hrvatske u posljednjih 9 godina. Protiv Poljske u Poljskoj, prošle godine protiv Španjolske na otvaranju EP-a i ova sad. Čudo, baš čudo. Ako dobijemo Sloveniju, a mislim da bi trebali, otvara nam se put do polufinala. Razmjeri su ove pobjede veliki. Olakšali smo si put do polufinala, sad nas čeka Mađarska ili Nizozemska, tako nešto. Izbjegli smo Francuze i to je dobro. Ako ćemo igrati ovako, teško će nas netko od tih reprezentacija zaustaviti. Daj Bože da budemo zdravi", priča nam Filip Ivić.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL Duvnjak je ušao u igru i odmah se osjetila razlika. Arena je izgorila kada je hrvatski kapetan stao na teren

"Svi su se bacali na glavu. Šušnja. Srna, Mandić, da nikog ne zaboravim. Ginuli su svi na terenu. Mogu im samo zaželjeti sreću do puta do medalje".

Je li se Filip pitao zašto nismo ranije igrali tu 5-1 obranu?

"Nismo trebali, ne, kako se kaže u životu, točno je tako trebalo biti. Da smo odigrali 5-1 prije, možda bi se Islanđani pripremili. Ovako, nisu je očekivali, barem ne u ovako dobro odigranom obliku. Mamić onako krakat, dobro je bio pokretljiv, Šušnja i Srna, Maraš isto, na sredini su udarali. Maraš je isto dobru utakmicu odigrao. Sve je trebalo biti ovako kako je i bilo. Sigurdsson je dobro pripremio utakmicu. Spriječili smo im polukontru i kontru, prijenos lopte, Islanđani nisu bili na razini na golmanskim pozicijama kao dosad, Kuzma je vrhunski posao odradio. Čestitke svima, baš svima, ponosan sam na njih", zaključio je Filip Ivić.