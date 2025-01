Manuel Štrlek, lijevo krilo Füchse Berlina, oduševljen je, uostalom, kao i mnogi, nakon veličanstvene pobjede Hrvatske protiv Islanda u petak u Areni Zagreb.

"Bome savršena utakmica", konstatirao je za Net.hr Manuel Štrlek...

"Svi su bili, ono, ne znaš koga izdvojiti. Letili su terenom, velika utakmica je bila. Emocije su stvarno velike i sve me ovo podsjetilo na onu utakmicu protiv Poljske 2016., kad smo trebali nadoknaditi 11 golova, a mi dobili 14. To je bilo čudo u Krakowu, ovo sad je bilo čudo u Zagrebu".

Foto: Profimedia Štrlek protiv Poljske u Krakowu 2016. Zabio je 11 golova i bio jedan od junaka hrvatskog čuda.

Manuel Štrlek je u toj utakmici bio najbolji strijelac sa čak 11 golova...

"To u Krakowu je bio sličan tip utakmice kao sad protiv Islanda koji smo trebali dobiti s najmanje 4 razlike. Koliko sam vidio, primijetio, kod dečkiju je bila full velika euforija. Svi su momci bili skroz unutra, vidjelo se po govoru tijela da je to bilo to, kako se kaže. Svaki duel, svaki šut, malo tehničkih grešaka su imali, izgarali su, ali nisu bili vruće glave, imali su koncentraciju čitavo vrijeme."

Dagur Sigurdsson fantastično je skautirao i analizirao svoj Island i Hrvatska je savršeno odigrala 5-1 obranu.

"Islanđani nisu imali odgovor na nju, nije da ne znaju igrati na takvu obranu. S Mamićem kao prednjim usporili smo im skroz loptu, a halfovi su nam bili jako agresivni i zatvarali su pivota s druge strane. Bila je velika gustoća i agresivnost. Na početku smo im ukrali dvije tri kontre, zabili lake golove, nismo padali u duelima, odvojili smo se, a ono što su Islanđani i napravili, kreirali, to je Kuzma skidao. Sve je funkcioniralo savršeno."

Foto: Profimedia

Islanđani su TOP ekipa, znaju napadati, samo što su i Hrvati ovog puta zavezali u čvor...

"Protiv bilo koje reprezentacije s takvom obranom izgledalo bi isto. Isto tako, svi su dali svoj obol, tko je god ušao, potegao je, napravio posao, svi su se nadopunjavali. Za mene su svi tko je bio na terenu bio igrač utakmice. Bilo je puno odličnih akcija Hrvatske, puno nevjerojatnih poteza, ali po meni, onaj tko je protiv Islanda odigrao najbolju utakmicu za hrvatsku reprezentaciju sigurno je Mateo Maraš."

Foto: Profimedia Igor Karačić samo se nasmijao na pitanje o dobitničkoj formuli i kako su Island tako moćno dobili? Znate kad smo mi dobili Island? U četvrtak navečer, za večerom, nakon večere, moji suigrači će znati i čemu pričam, siguran sam u to. Što i kako? To neka ostane naša interna priča, nije za javnost". Mateo Maraš je dodao: "Mi smo se jako dugo pripremali za ovu utakmicu, čak smo neke stvari i krili tijekom prvenstva. Onda smo si rekli prije utakmice, ‘e, sad krećemo za pravo". Ispraznili smo se emotivno, ali nema veze, iskusniji igrači će paziti da ne padnemo, jer sad slijedi još jedna utakmica, ona glavna za četvrtfinale SP-a".

Kad je Srna izašao, Maraš je odlično reagirao i u obrani i u napadu. Donio je impuls momčadi i još više dignuo razinu igre...

"U trenutku kad se Hrvatska odvajala pospremio je tri-četiri gola izvana. Svaka čast. I Kuzmanović je bio bolesno dobar, imao je 17 obrana i Srna, ma svi. Letili su svi terenom".

U nedjelju od 20.30 u Areni Zagreb slijedi odlučujuća utakmica za četvrtfinale SP-a. Imamo situaciju u svojim rukama i Slovenija mora pasti. Slovenija je protiv Egipta igrala jako dobro, doduše imali su čak 20 tehničkih pogrešaka, ali i napad u posljednjim sekundama za izjednačenje. Sudac im je svirao pasivni napad. Kontroverzna situacija.

Foto: Profimedia

"Nije nikakva kontroverza, jednostavno kad je sidac digao ruku za pasivni napad, oni su napravili i to peto dodavanje, jedno previše. Tih 20 tehničkih grešaka Slovenaca, pa za kadete je to puno, kamoli za jednu takvu reprezentaciju. I uz toliko puno izgubljenih lopti oni su imali egal utakmicu, imali napad za izjednačenje. To je dokaz kvalitete Slovenaca i ne bih volio da se dogodi prevelika euforija. Iako Slovenci nemaju više šanse proći u četvrtfinale, htjet će nas dobiti, igrat će maksimalno."

Izbornik, stručni stožer i momčad znat će kako se ne opustiti..

"Ako odigraju bilizu ovakve utakmice, vjerujem u pobjedu", izjavio je Manuel Štrlek i za kraj otkrio kako ga je štrcnulo oko srca...

"Uvijek kad gledaš ovako nešto zna ti proći neki trenuci iz utakmica koje si igrao. Uvijek je lijepo igrati za reprezentaciju, poseban gušt, ali to je sastavni dio karijere, biologija. Dolaze neki novi igrači i sve pohvale svima. Neka uživaju u pobjedi, nadam se da će ova generacija uzeti medalju", zaključio je Manuel Štrlek.

