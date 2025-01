Ključni argentinski reprezentativac šokirao naciju izjavom o Hrvatskoj

Hrvatska rukometna reprezentacija danas od 20.30 igra svoju drugu utakmicu u grupnoj fazi Svjetskog prvenstva protiv Argentine, dok je u srijedu rutinski pobijedila Bahrein 36-22.

Hrvatski su rukometaši i u dvoboju protiv Argentine veliki favoriti, međutim oni stoje na lopti i tvrde kako Argentinu ipak ne treba podcijeniti.

Iako smo s njima igrali pet puta od kojih smo tri puta pobijedili, a dva puta izgubili jasno je nakon igre protiv Bahreina zašto svi očekuju novu pobjedu.

No, ne očekujemo to samo mi, očekuje to i argentinski reprezentativac Lucas Dario Moscariello, najbolji igrač utakmice iz njihovog sraza s Egiptom u kojem su Argentinci izgubili 39-25.

Vrijeme je za rukomet počinje u 19.45, a utakmicu Hrvatske i Argentine možete u izravnom prijenosu gledati na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo od 20.30.

"Jasno je da je Hrvatska večeras favorit. Ne samo zato što igraju na domaćem terenu, nego i stoga što su izvrsna reprezentacija. Osim sjajne obrane imaju i vrhunskog vratara. Da si ne lažemo, mi ćemo izgubiti ovu utakmicu, ali taj će nam dvoboj dobro doći kako bismo stekli neophodno iskustvo. Također, ovo je Svjetsko prvenstvo, dakle ne može se doći i biti napaljen samo na jednu utakmicu", rekao je na konferenciji uoči utakmice protiv Hrvatske.

Čini se da se on predao i prije nego li je utakmica uopće počela, a mi se nadamo da će biti tako kako on kaže.

