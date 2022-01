Legendarni vratar hrvatske rukometne reprezentacije, Mirko Alilović, oprostio se od Kauboja 2018. godine kada je Hrvatska osvojila peto mjesto. Svi su mislili da je gotovo i da nema šanse da se Mirko vrati, ali čini se kako će se MVM Domeom u Budimpešti oriti "Mirko, Mirko."

"Napravili smo jutros trening, spremamo se za utakmicu... Totalno smo otišli iz jedne krajnosti u drugu. Takva je situacija da sam ja najbliže, a ovi ostali tko može i kako može doći, to bi ipak potrajalo malo duže. Mate je ispao pozitivan taj dan tako da se našao u jednoj čudnoj situaciji, a ja sam tu i mislim da je moja neka dužnost bila i odgovornost pomoći tim momcima kako god mogu. Ovo je totalna ludost što se događa na prvenstvu, kakvo ludo prvenstvo, takve i lude odluke", rekao nam je Alilović u telefonskom razgovoru.

'Čudna su sva ta pravila'

U ovakvim je uvjetim, kaže Mirko, jako teško igrati.

"Mislite li da su ovo normalni uvjeti i testirati se dnevno dva puta? Da ne znaš s kime ćeš početi utakmicu? Da sve što planiraš ti se može srušiti dva sata prije utakmice i da ti mogu otpasti četiri igrača? Nisu baš mogli reći 'okej, igrajte svi, zarazite se', jer bi to bilo jako glupo. S druge strane, imamo 20 tisuća gledatelja u dvorani, a igrače se šalje doma i ne dopušta im se da budu s ekipom. Čudna su sva ta pravila i možda je ovo moglo pričekati neki drugi dio sezone i smirivanje tog virusa, tipa proljeće ili ljeto."

'Ovdje sam na neodređeno vrijeme'

U Szegedu je uživao gledajući reprezentaciju sa svojim sinom, a sada je tu da pomogne Hrvatskoj.

"Peša je tu glavni golman i naš prvi golman. Ja mogu biti back-up, tu sam, iskusan sam i mogu dečkima pomoći sa savjetima. Ipak je nekima ovo prvo veliko natjecanje i neko novo iskustvo, Meni je jako drago što je u Szegedu bila onako lijepa atmosfera gdje su to mogli okusiti i vidjeti kakav je to doživljaj, i to su odradili junački i hrabro. Svaka čast, stvarno. Imamo materijala za budućnost, ja sam tu na neodređeno vrijeme kao i svi ostali reprezentativci."

'Vraćanje je u trendu'

Pitali smo Alilovića je li mu žao što se njegovom Pick Arenom i njegovim gradom Szegedom nije orilo "Mirko, Mirko", na što nam se nasmijao.

"Daj Bože da ne bude potrebe da ja moram ulaziti, neka Peša dobro brani. U Szegedu sam uživao na utakmicama, bio sam veliki navijač na tribinama i nije mi bilo ni na kraj pameti da ću zaigrati u Budimpešti. Otišao sam čestitati dečkima nakon utakmice i šalio sam se da je sada u trendu vraćanje starijih igrača i onda me izbornik nazvao dva dana kasnije. Ovo je situacija u kojoj se nalaze sve reprezentacije, a ne samo Hrvatska, i jednostavno trebaš skupiti snage i pomoći ekipi", kaže nam Alilović.

Najteže je odvojiti se od obitelji, a Alilović dobro zna kakav je to osjećaj.

"Moj sin je bio u školi kada sam dobio ovu vijest i kada smo se dogovorili da idem, on je isto bio na utakmicama u Szegedu. Bilo mu je jako teško, prije sam ga ostavljao po mjesec, mjesec i pol u ovome periodu za odlazak na prvenstvo. Dva dana prije toga navijali smo za reprezentaciju i onda mi je sin rekao 'sada ćeš i ti tata biti dio reprezentacije', a ja sam mu rekao da hoću tako da mu je bilo drago."

'S nekim igračima sam se morao upoznati'

Neki su Alilovića gledali preko televizije ili na tribinama, a sada će imati prilike i zaigrati s njime.

"U rukometu sam cijeli život i poznajem te mladiće, što preko televizije, što s nekih utakmica. Susretali smo se... S nekima sam se baš morao upoznati i to je to. Iz dana u dan se mijenjaju ekipe i iskreno mi je žao tih momaka što žive u nekoj strepnji. Svaki dan moraju čekati kako bi vidjeli što će test pokazati. Malo mi ih je žao jer ne mogu sto posto biti skoncentrirati na ono što rade."

Hoće li Duvnjak zaigrati na prvenstvu?

Pitali smo ga i kakva je situacija s Domagojem Duvnjakom koji je u Kielu na liječenju. Njegov doktor kazao je kako nije dobro da Duvnjak uopće odlazi na prvenstvo, a bivši izbornik PPD Zagreba, Veselin Vujović, pak je kazao kako će se Duvnjak vratiti u glavnoj rundi natjecanja.

"Ne znam, iskreno. Ljudi svašta pričaju. Deset puta izrečena laž postaje istina. Možda je netko nešto rekao, a drugi nešto krivo shvatio. Čekat ćemo još da nam Dule javi što se događa. Sve će se znati na vrijeme. On kada dođe, neka je živ i zdrav jer je njegovo zdravlje najbitnije", rekao nam je za kraj Alilović.

Podsjetimo, Hrvatska će drugi krug otvoriti 20. siječnja u Budimpešti protiv Crne Gore u 15:30, dva dana kasnije igrat će protiv Danske u 20:30, a 24. siječnja protiv Islanda u 15:30. Posljednju utakmicu drugog kruga Hrvatska će imati 26. siječnja protiv Nizozemske u 18 sati. Dvije najbolje ekipe iz svake skupine izborit će plasman u polufinale.

Sve utakmice možete pratiti na RTL Televiziji.

