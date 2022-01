Hrvatska rukometna reprezentacija doznala je u utorak navečer i posljednja dva suparnika u drugom krugu Europskog prvenstva, bit će to reprezentacije Islanda i iznenađujuće Nizozemske. Island je na koncu osvojio prvo mjesto u skupini s tri pobjede i u drugi krug će, baš kao i Danska, te Francuska, prenijeti dva boda. Nizozemska je pak druga nakon iznenađujućih slavlja protiv Mađarske i Portugala, te minimalnog poraza od Islanda.

Hrvatska će drugi krug otvoriti 20. siječnja u Budimpešti protiv Crne Gore, dva dana kasnije igrat će protiv Danske, a 24. siječnja protiv Islanda. Posljednju utakmicu drugog kruga Hrvatska će imati 26. siječnja protiv Nizozemske. A uoči otvaranja druge faze natjecanja stigle su prve reakcije iz Crne Gore.

Vujović se oglasio

"Vjerojatno 90 posto javnosti u Crnoj Gori sada u zanosu govori 'ma omlatićemo te Hrvate', ali to nema osnova. Hrvatima se vraća Duvnjak, a s njim su totalno druga reprezentacija. Dobra stvar za Hrvatsku je što on nije igrao do sada, jer mali Lučin vjerojatno ne bi bio pozvan, a ovako je eksplodirao i bio najbolji igrač u prvom dijelu prvenstva. Tu si i neki mlađi, kao Martinović. U okruženju ne postoji bolja reprezentacija od Hrvatske, to je veliki protivnik, ali Crna Gora nema što izgubiti. Sve što dalje napravi, bit će čisti dobitak. Mogu momci izgubiti, ali način na koji se to dogodi je jako bitan. Nitko im neće zamjeriti ako se budu borili do posljednje kapi krvi", rekao je za crnogorske Vijesti legendarni Veselin Vujović.

Eh, sad se postavlja i pitanje zna li bivši trener PPD Zagreba nešto što mi ne znamo, jer prema posljednjim informacijama Duvnjak se ne očekuje na Euru, ima problema s bolovima u leđima te se nalazi u Kielu. Kub ga navodno ne želi pustiti jer strahuju da mu se ozljeda ne pogorša, dok on, s druge strane, ima veliku želju pomoći reprezentaciji.

U međuvremenu, najučinkovitiji crnogorski rukometaš Miloš Vujović u hotelu "Danubius Helia" u Budimpešti sreo je hrvatske reprezentativce.

"Imaju dosta problema s koronom, to može biti pozitivna stvar za nas", rekao je.

Podsjetimo, dvije najbolje ekipe iz svake skupine izborit će plasman u polufinale.

