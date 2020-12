PIJETRAJ OTVORIO DUŠU: Govorio o Hrgoviću, Babiću, Mavroviću, Tysonu…: ‘Ne znam zašto je otišao od mene’

Bivši Hrgovićev trener danas se bine o karijeri Alena Babića

Gost HRT-ove emisije Nedjeljom u 2 bio je boksački trener Leonard Pijetraj.

“Puno je objašnjenja zašto se voli boks. Drugačije boksati po nekim pravilima, sportsko, a razlika je tučnjava na ulici. Ako i imamo neki “problem” jer volimo boksati, to je dozvoljeno”, rekao je Pijetraj. prokomentirao je povratničku borbu Mikea Tysona.

“Oni se nisu borili, to je čisti marketing. Fale im svjetla pozornice, nekima i novac. Svima je lijepo vidjeti ta lica, ali mislim da neće dalje proći jer to nije bio pravi meč, nego sparing”, kazao je.

Hrvatski teškaš Filip Hrgović otišao je od Pijetraja nakon 11 godina te prestao suradnju s njime.

“Uspjeh je samo dio procesa, on ne smije biti cilj, jer ako se ne ostvari cilj padne se u depresiju. Pobjeda i poraz isto su dio procesa, daleko od toga da nemam emocija, ja pokušavam sve svoje provesti u djelo. Nitko ne voli da ste ljuti, od toga nema ništa. Ne znam zašto je otišao od mene. Vrhunski sportaši jako teško dijele slavu. Djeca, koja imaju roditelje za trenere, teško pričaju superlativima o roditelju. Zašto? Jer se slava teško dijeli, a uvijek treba krivac. Ako čovjek postane prvak svijeta juniorski, prvak Europe, ako uzme Olimpijsku medalju, ne znam gdje je greška. Moguće jest da on misli da smo mogli više”, rekao je Pijetraj te je upitan je li problem bio ugovor s Hrgovićem.

“Mi smo riješili svoje probleme. On je pristao da me ‘obešteti’, imali smo odličnog suca koji je to odradio profesionalno i ljudski. Dogovorili smo se”, rekao je i prokomentirao prepucavanje sa Željkom Mavrovićem.

“Došao sam u situaciju kada se dodiruje moje boksače, na Svjetskom prvenstvu je moj Marko Milun koji ima brojne uspjehe, a direktor reprezentacije govori da je on stalno nokautiran i da bi mogao uništiti zdravlje. On je bio odličan boksač, nije mu trebalo ovo u Savezu”, poručio je.

Za kraj je govorio i o potencijalnoj borbi Alena Babića i Hrgovića.

“Nema tu ima ili nema. Tu netko kad odluči, promotor Eddie Hearn, da će te boksati, vi ćete boksati. To se nas ne pita. Što se mene tiče, kažem momcima, ako postoji da je netko bolji od tebe u klubu, nemaš kud dalje, ako ima netko tko misli da je bolji od tebe u državi, a ti misliš da je loš – išamaraj ga i idi dalje, odmah zatvoriš usta. Babić je jedan od rijetkih boksača koje ja imam koji nikad nije pitao koliko će dobiti novaca, zanima ga samo borba, on je rekao da nema problema”, zaključio je Pijetraj.