Naravno da mogu bolje skijati, ali uhvatio sam konstantu, rekao je hrvatski skijaš Filip Zubčić nakon što je zauzeo deseto mjesto u veleslalomskoj utrci Svjetskog kupa u Adelbodenu.

U ukupnom redoslijedu veleslaloma Zubčić je također deseti sa 106 osvojenih bodova te je zadovoljno komentirao rezultat iz švicarskog zimovališta.

„Ovo je solidan rezultat. Skijanje je u drugoj vožnji bilo dosta dobro, ali naravno ne i savršeno. Može to i bolje, ali definitivno sam uhvatio konstantnu plasmana među deset najboljih, a to je u ovom trenutku prilično važno. Nadam se da će forma biti sve bolja te da ću nastaviti skijati sve bolje“, rekao je Zubčić nakon veleslaloma te uoči nove utrke u Adelbodenu, a to je nedjeljni slalom.

„Idem jako dalje, kako u veleslalomu tako i u slalomu. Nadam se dobrim vožnjama u nedjelju i novom rezultatu s kojim ću biti zadovoljan“, završio je Zubčić.