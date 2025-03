Zrinka se javila na Instagramu emotivnom objavom: 'Sve je počelo nekonvencionalnim odgojem'

Zrinka Ljutić prošloga je tjedna postala najbolja slalomašica svijeta i donijela nam puno radosti. Vratila je Hrvatsku u vrh ženskog skijanja nakon 19 godina.

Sada se oglasila preko Instagrama emotivnom objavom. "Uzela sam malo vremena da razmislim o ovim prošlim danima i još uvijek je teško riječima opisati koliko mi ovaj globus znači. To je ostvarenje sna - putovanje ispunjeno izazovima, neizvjesnostima i bezbrojnim trenucima ulaska u nepoznato. Ali bilo je to i putovanje puno radosti, nezaboravnih uspomena i ljudi koji su sve to omogućili. Ovo je putovanje počelo davno kada su moji roditelji odlučili mojoj braći i sestrama pružiti nekonvencionalan odgoj – onaj koji nam je omogućio da se izrazimo kroz sportove koje smo voljeli, istraživati ​​planine i živjeti životom koji su mnogi nazivali ludim.

Osobito ako dolazite iz zemlje s jedva imalo planina ili snijega. Od prvog dana, naš tata je naš trener, ali što je još važnije, stalna prisutnost i svjedok naših života. Dakle, hvala mami i tati što ste ostavili iza sebe 9-do-5 i pokazali nam ljepotu koju ovaj sport nudi", napisala je Zrinka u svojoj objavi, a u nastavku zahvalila cijeloj reprezentaciji, svome timu, svojoj obitelji, sponzorima i proizvođaču skija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Već su se u komentarima javila mnoga brojna imena među kojima je i Mikaela Shiffrin koja je stavila emotikon trofeja.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Rukometašice Podravke nisu se dobro provele u Francuskoj

Tekst se nastavlja ispod oglasa