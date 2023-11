Uzbudljivo je bilo u Vermontu što se tiče zimskih sportova. Najbolja skijašica današnjice Amerikanka Mikaela Shiffrin došla je na domaćem terenu u Killingtonu do svoje 90. pobjede u Svjetskom kupu te šeste na ovom skijalištu, gdje je Zrinka Ljutić u nedjeljnom slalomu osvojila deseto mjesto, a Leona Popović zbog pogreške u drugoj vožnji završila na 30. poziciji.

Shiffrin bez konkurencije

Shiffrin je u obje vožnje imala najbolje vrijeme te tako s ukupnih 1:42.02 minuta ostvarila drugu uzastopnu pobjedu ove sezone u svojoj paradnoj disciplini, ostavivši iza sebe svoju najveću konkurenticu Slovakinju Petru Vlhovu, koja je zaostala za 33 stotinke.

Na pobjedničkom postolju im se pridružila Švicarka Wendy Holdener sa zaostatkom od 1.37 sekundi.

Nažalost, hrvatske predstavnice nisu uspjele iskoristiti odlično ishodište koje su imale nakon prve vožnje, a posebno se do odnosi na Leonu Popović koja je na prvoj stazi imala peto vrijeme, zaostavši samo 49 stotinki za Shiffrin.

Ljutić osma u prvoj vožnji

Leona je u drugoj vožnji ponovno krenula agresivno, ne bi li ponovila sjajnu izvedbu iz Levija, kad joj je takav pristup donio drugo mjesto. Bila je odlična do prvog prolaza, a onda je napravila pogrešku koja ju je potpuno izbacila iz ritma pa je pravo čudo da je uspjela doći do cilja i ipak osvojiti jedan bod.

Zrinka Ljutić je u prvoj vožnji imala osmo vrijeme, da bi u drugoj nešto nepreciznijom vožnjom ostvarila 19. vrijeme i ukupno završila na desetom mjestu, što je, s obzirom na sve okolnosti, još jedan odličan rezultat za 19-godišnju Zagrepčanku, treći u Top 10 na tri slaloma u ovoj sezoni.

U redoslijedu slalomašica vodeća je Shiffrin s 250 bodova, ispred Njemice Lene Duerr sa 190 i Petre Vlhove sa 180. Leona Popović je šesta sa 107 bodova, a Zrinka Ljutić je deveta s 81 bodom. U redoslijedu za Veliki kristalni globus Shiffrin ima 350 bodova, 84 više od drugoplasirane Vlhove. Ljutić je deveta sa 119 bodova, a Popović 11. sa 107.

'Solidan rezultat, deseto mjesto, dobra prva vožnja'

Zrinka Ljutić je nakon dva nastupa u Killingtonu zadovoljnija iz hrvatskog dueta, jer je u subotnjem veleslalomu 13. mjestom došla do najboljeg plasmana u karijeri u toj disciplini, a u slalomu je i treći put ove sezone bila među deset najboljih.

"Danas solidan rezultat, deseto mjesto. Dobra prva vožnja, imala sam jednu greškicu, gdje sam se malo posklizla. Mislim da sam se zato u drugoj vožnji toliko mučila. Mislim da smo skije malo "preoštre" napravili, ali i to je još jedno novo iskustvo. Za sljedeću utrku ćemo to bolje (napraviti)", rekla je 19-godišnja Zagrepčanka nakon nedjeljnog slaloma, a osvrnula se i na svoj subotnji nastup.

"Jučer je bio odličan dan za mene. Ušla sam sad i u 30. najboljih u veleslalomu. Stvarno sam zadovoljna s obje vožnje i veselim se što mi je veleslalom krenuo u smjeru kao i slalom.

Leona odvozila hrabro

Leona Popović, kao što smo to u uvodu spomenuli, nije uspjela izboriti nastup u drugoj vožnji u veleslalomu, ali je u prvom slalomu još jednom pokazala da pripada eliti u ovoj disciplini.

Imala je peto vrijeme, za vodećom Mikaelom Shiffrin zaostajala je manje od pola sekunde (+0.49), što je uspjelo još samo Leni Duerr, Petri Vlhovoj i Wendy Holdenere. Nažalost, nakon sjajnog prvog segmenta u drugoj vožnji, došlo je do pogreške koja je Leonu izbacila iz pravog ritma te je u Killingtonu osvojila samo jedan bod.

"Bila sam zadovoljna prvom vožnjom, stvarno sam se dosta dobro skijala i osjećala. Htjela sam, naravno, u drugoj vožnji napasti još više i, nažalost, dogodila se greška. To je to, greške se dešavaju i nadam se nešto naučiti iz današnjeg dana", zaključila je 26-godišnja Mrkopaljka.

Neuhvatljiva za sve bila je čudesna Amerikanda Mikaela Shiffrin koja je došla do rekordne, 90. pobjede u Svjetskom kupu, a šeste na toj stazi, ukupno 55. u slalomima za Kristalni globus.

'Ovo je prilično nevjerojatna padina'

"Ovo je prilično nevjerojatna padina, posebno kad je slalom u pitanju. Ovdje se sjajno osjećam. I osjećam da mi navijači ovdje doista pomažu. To govorim svake godine, ali doista su glasni i mogu ih čuti na svakom prolaznom vremenu. Čujem njihove povike koji su sve glasniji i ne znam zaostajem li ili sam u prednosti. No, kako god bilo, daju mi poticaj. Sjajno je skijati s takvom energijom", izjavila je najuspješnija skijašica današnjice koja je osvojila i treće mjesto u subotnjem veleslalomu pa je nedjeljnom pobjedom došla do 141. postolja u utrkama za Svjetski kup.

Rekorder u toj kategoriji je još uvijek Ingemar Stenmark sa 155 postolja, ali bi Shiffrin ovakvim tempom mogla od legendarnog Šveđanina preuzeti i taj rekord već u ovoj sezoni.

Karavana Svjetskog kupa, kad su skijašice u pitanju, iz Killingtona se seli u kanadski Tremblant, gdje su 2. i 3. prosinca na rasporedu dva veleslaloma.