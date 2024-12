Zlatni trenuci hrvatskih sportaša u 2024.: Od Donne do braće Sinković

Hrvatska sportska 2024. godina ostat će zapamćena po sjajnim sportskim rezultatima, pogotovo onim na Olimpijskim igrama u Parizu,jednom od glavnih događanja koja su obilježila godinu, gdje su hrvatski sportaši osvojili sedam medalja. Igre su nam dakako ozarile obraz nakon kiksa na Europskom nogometnom prvenstvu u Njemačkoj na kojem se Vatreni nisu najbolje iskazali, no umjesto njih, ljeto su nam uljepšali dijamanti poput Donne Vekić i nezaustavljivih braće Sinkovića. Uz velika nezaobilazna imena, posebno su se istaknuli pojedinačni nastupi u džudu, taekwandou i skijanju koji su dodatno učvrstili poziciju Hrvatske kao sportske velesile.

Olimpijske igre - kruna sezone

Barbara Matić ispisala je povijest hrvatskog džuda osvojivši prvo olimpijsko zlato za Hrvatsku u ovom sportu. U kategoriji do 70 kg pokazala je iznimnu mentalnu snagu i tehničku superiornost kroz cijeli turnir. Njezin put do zlata bio je posebno impresivan jer je u svakom meču dominirala protiv svojih protivnica, demonstrirajući vrhunsku tehniku i taktičku zrelost koja je kulminirala u finalnom nastupu.

Braća Martin i Valent Sinković potvrdili su status najboljih veslača svijeta osvojivši svoje treće olimpijsko zlato. U dramatičnoj finalnoj utrci dvojca bez kormilara, preokretom u završnici osigurali su najsjajnije odličje. Njihova priča posebno je inspirativna jer pokazuje kako dugogodišnja predanost i naporan rad vode do kontinuirane izvrsnosti na najvišoj razini sporta.

Donna Vekić ostvarila je životni rezultat osvojivši srebrnu medalju u tenisu. Kroz turnir je pokazala izvanrednu igru, pobijedivši nekoliko višerangiranih igračica prije nego što je u finalu poražena od kineske predstavnice. Njezin put do finala obilježila je serija impresivnih pobjeda koje su pokazale svu raskoš njezina talenta i mentalne snage.

Osim toga, nakon 25 godina čekanja, Wimbledon je ponovno dobio hrvatsku polufinalisticu. Vekić je postala tek treća hrvatska tenisačica koja je dosegnula polufinale nekog Grand Slam turnira, pridruživši se tako legendama hrvatskog tenisa Ivi Majoli i Mirjani Lučić-Baroni.

Put do polufinala obilježio je posebno dramatičan četvrtfinalni meč protiv Novozelanđanke Lulu Sun. U napetom susretu koji je završio rezultatom 6:7, 6:6, 6:1, Vekić je pokazala izvanrednu mentalnu snagu i fizičku izdržljivost.

"Borila sam se do kraja. Iskreno, bio je ovo jedan zaista težak meč. Lulu me je gurala do mojih limita, morala sam igrati iznad svojih trenutnih mogućnosti," izjavila je emotivna Donna nakon pobjede.

Vaterpolo reprezentacija nastavila je tradiciju osvajanja olimpijskih medalja, demonstrirajući zašto se Hrvatska smatra jednom od vodećih sila u ovom sportu. U finalnom susretu protiv Srbije nakon izjednačene borbe koja je držala navijače u neizvjesnosti do samog kraja, morali su se zadovoljiti srebrnom medaljom. Ipak, ovo je još jedan dokaz kontinuiteta uspjeha hrvatskog vaterpola na najvećoj svjetskoj pozornici.

Sandra Elkasević dodala je broncu u bacanju diska svojoj već impresivnoj kolekciji medalja, pokazavši da i dalje pripada svjetskom vrhu u svojoj disciplini. Lena Stojković iznenadila je sportsku javnost osvojivši broncu u taekwondou nakon niza sjajnih nastupa, dok je Miran Maričić svojim bronačanim odličjem u streljaštvu pokazao da Hrvatska može biti konkurentna i u manje eksponiranim sportovima.

Posebno poglavlje olimpijske priče čine i oni sportaši koji su ostali nadomak medalji. Katarina Krišto u džudu i Ivan Šapina u taekwondou izgubili su borbe za broncu nakon što su pokazali izniman potencijal tijekom turnira. Sara Kolak u bacanju koplja, iako četvrta, pokazala je da se vraća u sam vrh svoje discipline. Gabrijel Veočić svojim nastupom u četvrtfinalu boksačkog turnira najavio je svijetlu budućnost dok su Aurel Benović i Tin Srbić svojim plasmanom u gimnastička finala postavili nove standarde za hrvatski gimnastički sport.

S ukupno sedam medalja (2 zlata, 2 srebra, 3 bronce), Hrvatska je na Olimpijskim igrama nadmašila mnoge zemlje s višestruko većom populacijom. Statistički gledano, osvojena je jedna medalja na svakih 571.000 stanovnika, što je izvanredan omjer na globalnoj razini i svjedoči o kvaliteti hrvatskog sportskog sustava.

Hrvatski olimpijski uspjeh u Parizu potvrdio je kontinuitet izvrsnosti hrvatskog sporta, nastavljajući niz zapaženih rezultata s prethodnih Olimpijskih igara u Tokiju i Rio de Janeiru. Posebno raduje činjenica da su medalje osvojene u raznovrsnim sportovima, što pokazuje širinu i kvalitetu hrvatskog sporta te ukazuje na svijetlu budućnost hrvatskog olimpijskog pokreta.

Pariz nije bio sve...

Povijesni uspjeh Zrinke Ljutić u alpskom skijanju

Najveće iznenađenje početkom godine priredila je mlada Zrinka Ljutić koja je osvojila svoje prvo zlato u Svjetskom kupu. U slalomu u austrijskom Semmeringu, 20-godišnja Hrvatica dominirala je na stazi koju je postavio njezin otac i trener Amir Ljutić. S prednosti od čak 1,75 sekundi ispred drugoplasiranje Lene Dürr iz Njemačke, Ljutić je ostvarila prvu hrvatsku žensku pobjedu u Svjetskom kupu nakon legendarne Janice Kostelić iz 2006. godine.

Karate donio povijesnu žetvu medalja

Hrvatski karatisti ostvarili su izvanredan uspjeh na Europskom prvenstvu u Zadru 2024. godine. U natjecanju koje je okupilo najbolje europske borce, naši su predstavnici pokazali iznimnu tehničku pripremljenost i mentalnu snagu. Anđelo Kvesić dominirao je u kategoriji iznad 84 kilograma, demonstrirajući superiorno znanje i taktičku zrelost u svim svojim borbama. Ivan Martinac je u kategoriji do 75 kilograma također osvojio zlato, pokazavši izvanrednu brzinu i preciznost u svojim nastupima.

Mlada Ema Sgardelli nastavila je svoj impresivan niz u kategoriji do 50 kilograma, osvojivši zlatnu medalju nakon niza zahtjevnih borbi. Ivan Kvesić pridodao je broncu u kategoriji do 84 kilograma, čime je dodatno učvrstio poziciju hrvatske karate reprezentacije među europskom elitom.

Posebno emotivan trenutak dogodio se u para-karateu, gdje je Daniela Topić osvojila svoje treće uzastopno europsko zlato u kategoriji K22. Njezin nastup pokazao je nevjerojatnu tehničku preciznost i duhovnu snagu. Stipe Barić upotpunio je uspjeh osvajanjem srebra u istoj kategoriji, demonstrirajući visoku razinu izvedbe koja je oduševila i publiku i suce.

Gimnastika nastavlja tradiciju uspjeha

Tin Srbić nastavio je nizati uspjehe u gimnastici, potvrđujući status jednog od najboljih svjetskih gimnastičara na preči. Nakon osvajanja titule europskog prvaka, dodao je i naslov svjetskog doprvaka u svojoj specijalnosti, čime je potvrdio kontinuitet vrhunskih rezultata hrvatskih gimnastičara.

Ne zaboravimo mladež!

Osim Olimpijskih igara i brojnih seniorskih pobjeda, 2024. godina donijela je brojna uzbuđenja na raznim drugim natjecanjima gdje su se istaknuli mladi sportaši i studenti. Njihovi uspjesi pokazuju da Hrvatska ne mora brinuti za budućnost sporta.

Na Europskim sveučilišnim igrama, održanima u Mađarskoj, hrvatski studenti su osvojili impresivan broj medalja, ukupno njih 30. Sveučilište u Zagrebu istaknulo se kao posebno uspješno, osvojivši više od polovice medalja od kojih su mnoge bile zlatnog sjaja.

Na Svjetskom juniorskom prvenstvu u atletici, Jana Koščak i Roko Farkaš blistali su zlatnim nastupima, potvrdivši svoje mjesto među najperspektivnijim mladim sportašima na svijetu.

Hrvatske streljačke reprezentativke, predvođene timom Špirelja, Ćukušić i Maglica, osvojile su europsko zlato dok je mlađa košarkaška selekcija u formatu 3x3 dominirala na europskom prvenstvu do 17 godina.

Na Europskom kupu u badmintonu, par Buchberger i Pipunić trijumfirao je u konkurenciji najboljih, pokazujući da i manje popularni sportovi u Hrvatskoj imaju vrhunske predstavnike.