Zbog ovog smo čovjeka umalo ostali bez sporta na Olimpijskim igrama. Sada je kažnjen

Državno odvjetništvo u Budimpešti u utorak je objavilo optužnicu protiv bivšeg predsjednika Međunarodne federacije za dizanje utega (IWF), 86-godišnjeg Mađara Tamasa Ajana, zbog pronevjere nekoliko stotina tisuća eura.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Između 2019. i 2020. godine pronevjerio je ukupno 532.367 eura s jednog od računa organizacije u nekoliko rata", priopćilo je tužiteljstvo, bez izravnog imenovanja Ajana. U 2017. i 2019. godini također je pronevjerio 111.700 eura naknada i troškova, prema tužiteljima, koji traže zatvorsku kaznu, novčanu kaznu i zabranu obnašanja dužnosti. Izjava se odnosi na optuženika koji je bio predsjednik međunarodnog sportskog udruženja sa sjedištem u Budimpešti između prosinca 2000. i travnja 2020.

Prožeto korupcijom i dopingom, dizanje utega gotovo je izgubilo svoje mjesto na Olimpijskim igrama 2028. i povjerilo svoj antidopinški program Međunarodnoj agenciji za testiranje (ITA), a sankcije Sportskom arbitražnom sudu (CAS).

CAS je već izrekao doživotnu zabranu Tamasu Ajanu koji je bio prisiljen dati ostavku 2020. nakon dvadeset godina na čelu, a osuđen je za falsificiranje u antidopinškim postupcima. Tajništvo Međunarodne federacije za dizanje utega (IWF) preselilo se iz Budimpešte u Lausanneu u Švicarskoj nakon ovog skandala.

Ajan je u utorak potvrdio svoju optužnicu mađarskom tisku, vjerujući, ali bez pružanja dokaza, da je žrtva obračuna, posebno onih koji potječu iz Rusije i koji su rezultat slučajeva dopinga.

POGLEDAJTE VIDEO: Formula 1 ekskluzivno na RTL-u: 'Ulazimo u potpuno nepoznatu (se)zonu, puno toga se mijenja'