Petog dana natjecanja na Olimpijskim igrama u Parizu podieljeno je 18 kompleta medalja u 18 različitih sportova, a na listu zemalja sa zlatnim odličjem upisala se i Hrvatska i to zahvaljujući džudašici Barbari Matić.

Matić je osvojila zlatnu medalju u kategoriji do 70kg nakon što je u finalu pobijedila Njemicu Miriam Butkereit. Najveći je to uspjeh u karijeri 29-godišnje Splićanke, aktualne europske prvakinje i bivše dvostruke svjetske prvakinje (2021, 2022), te dvostruke juniorske svjetske prvakinje (2013, 2014), ali i prva medalja za hrvatski džudo u povijesti olimpijskih igara. Sjajna Splićanka je na putu do odličja ostvarila četiri pobjede. Kao prva nositeljica bila je slobodna u prvom kolu. U drugom kolu je odmjerila snage sa Nizozemkom Kim Polling, koja je tek otprije dva mjeseca dobila dopuštenje da nastupa za Italiju, u četvrtfinalu se borila protiv Španjolke Ai Tsunoda Roustant, a u polufinalu je slijedila pobjeda protiv Nizozemke Sanne van Dijke. Brončane medalje su osvojile Austrijanka Michaela Polleres te Belgijanka Gabriella Willems.

Gruzijski džudaš Laša Bekauri po drugi je put osvojio zlatnu olimpijsku medalju u kategoriji do 90kg, a uspjeh iz Tokija ponovio je u Parizu pobijedivši u finalu Japanca Sunshira Muraa. Bronce su osvojili Grk Theodoros Tselidis te Francuz Maxime-Gael Ngayap Hambou.

Peti dan plivačkih natjecanja na Olimpijskim igrama u Parizu donio je i prvi svjetski rekord u bazenu La Defence, a postavio ga je 19-godišnji Kinez Zhanle Pan na 100 metara slobodno, dok je briljirao i domaći predstavnik 22-godišnji Leon Marchand osvojivši zlata na 200 metara leptir i 200 metara prsno. Mlan Pan deklasirao je konkurenciju u finalu, krenuo je sa starta kao ispaljen iz topa te na cilj stigao s vremenom 46.40 sekundi, čak 40 stotinki brže od dosadašnjeg svjetskog rekorda kojega je postavio prije pet mjeseci na Svjetskom prvenstvu u Dohi. Koliko je Pan bio dominantan pokazuje kako je ostavio konkurenciju za više od sekunde, srebro je sa 47.48 osvojio zlatni iz ove disciplini s posljednjih dvaju OI Australac Kyle Chalmers (26), dok je do brone stigao Rumunj David Popovici (20), zlatni s dvostruko duže dionice otprije 24 sata.

Sjajni Marchand

Jedna od najvećih zvijezda Igara u Parizu već sada je zasigurno domaći plivač Leon Marchand koji je u srijedu ostvario nesvakidašnji pothvat, iste je večeri osvojio zlata na 200 metara leptir i 200 metara prsno, a do oba je naslova stigao s novi olimpijskim rekordima. Na 200m leptir u samoj je završnici pretekao svjetskog rekordera, branitelja naslova iz Tokija te svjetskog prvaka iz Budimpešte otprije dvije godine Mađara Kristofa Milaka (24). Na kraju je Marchand rub bazena dotaknuo s vremenom 1:51.21, a Milak u vremenu 1:51.75. Broncu je sa 1:52.80 osvojio mladi, 19-godišnji Kanađanin Ilja Harun. Na 200m prsno Marchand je dominirao od starta do cilja te stigao do zlata s vremenom 2:05.85, gotovo sekundu ispred branitelja naslova iz Tokija Australca Zaca Stubblety-Cooka koji je osvojio srebro sa 2:06.79. Broncu je sa 2:07.90 osvojio Nizozemac Caspar Corbeau (23). Marchand je sada na tri zlata u parizu, ima i naslov sa 400m mješovito.

Kod plivačica su održana dva finala, a zlata su osvojile velike zvijezde, Šveđanka Sarah Sjoestroem na 100 metara slobodno te Amerikanka Katie Ledecky (27) na 1500 metara slobodno. Sjoestroem je u zadnji čas odlučila nastupiti na 100m slobodno, a to se pokazalo odličnim, u finalu je osvojila zlato sa 52.16 sekundi, za 14-rostruku svjetsku i 17-rostruku europsku prvakinju iz velikih bazena ovo je drugo olimpjsko zlato, prvo je osvojila na 100m leptir prije osam godina u Rio de Janeiru. Srebro je sa 52.29 osvojila Amerikanka Tori Huske (21), kojoj je ovo treća medalja u Parizu, nakon zlata na 100m leptir i srebra iz štafete na 4x100m slobodno, dok je Honkonžanka Siobhan Bernadette Haughey (26) stigla do bronce sa 52.33. Za nju je ovo druga bronca u Parizu, nakon 200m slobodno, no to je pad u odnosu na Tokio prije tri godine kada je bila srebrna u obje te discipline. Ledecky se potvrdila kao "kraljica" dugih pruga, ona je u utrci na 1500m slobodno stigla do svog osmog olimpijskog zlata obranivši tako naslov u toj disciplini iz Tokija. Usto ima i tri zlata na 800m slobodno te zlata na 200m, 400m i 4x200m iz Rija. Do novog zlata je stigla praktički u solo-utrci i s vremenom 15:30.02, 10.33 sekundi ispred srebrne Francuskinje Anastasije Kirpičnikove, odnosno 11.14 ispred brončane Njemice Isabel Gose.

Drugo zlato za mladog Japanca

Mladi, 20-godišnji Japanac Shinnosuke Oka novi je olimpijski pobjednik u pojedinačnom višeboju za gimnastičare. Oka je za svoje izvedbe na svih šest gimnastičkih sprava u finalu dobio 86.832 bodova te je za 0.233 bodova nadmašio srebrnog Kineza Bohenga Zhanga (24), odnosno za 0.466 bodova brončanog, još jednog Kineza Ruotenga Xiaoa (28). Za Oku je ovo drugo zlato na Igrama u Parizu, nakon što je bio dijelom japanske reprezentacije koja je osvojila zlato u momčadskom natjecanju, a i tada su mu glavni konkurenti bili Kinezi koji su osvojili srebro. Za iskusnog Xiaoa ovo je druga olimpijska medalja u višeboju, prije tri godine u Tokiju bio je srebrni, iza Japanca Daikija Hashimota (22) koji je u Parizu ostao bez medalje, na šestom mjestu.

Nizozemski veslači u četvercu na pariće osvojili su prvu zlatnu medalje veslačkog programa na Olimpijskim igrama u Parizu obranivši tako zlato iz Tokija. Lennart van Lierop, Finn Florijn, Tone Wieten i Koen Matsemakers su dominirali stazom od prvog zaveslaja i bili su vodeći na svakom prolazu slavivši na kraju s rezultatom 5:42.00. Srebro je pripalo Talijanima (Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Giacomo Gentili, Andrea Panizza) sa 2.40 sekundi zaostatka, dok su broncu osvojili Poljaci (Fabian Baranski, Mateusz Biskup, Dominik Czaja, Miroslaw Zietarski) sa 2:59 sekundi zaostatka. U ženskom finalu četverca na pariće odlučivao je fotofiniš u kojem su Britanke pobijedile Nizozemsku za svega 0.15 sekundi. Nizozemska posada je vodila praktički cijelu utrku, ali su Britanke Lauren Henry, Hannah Scott, Lola Anderson i Georgina Brayshaw u posljednjim metrima izbile na vrh. Njihovo vrijeme je bilo 6:16.31, dok su Nizozemke bile druge s vremenom 6:16.46. Neizvjesna je bila i borba za broncu, a na kraju su Njemice (6:19.70) slavile ispred Švicarske (6:20.12).

Australka Jessica Fox (30) obranila je naslov olimpijske pobjednice u kanuu na divljim vodama, zlatu iz Tokija otprije tri godine pridodala je i ovogodišnje pariško. Fox, koja je rođena u Marseilleu, ovime je nastavila s nizom sjajnim rezultata na ovim Igrama jer je prije tri dana osvojila zlato i u kajaku. U finalu kanua Fox je ostvarila vrijeme od 101.06 sekundi, odnosno za 2.48 sekundi je nadmašila srebrnu Njemicu Elenu Lilik (25), dok je do bronce stigla mlada Amerikanka Evy Leibfarth (20).

Gvatemalka Adriana Ruano Oliva (29) osvojila je naslov olimpijske pobjednice u trapu osiguravši tako svojoj zemlji prvo zlato s OI u povijesti. Ruano Oliva je dominirala finalom trapa, naslov pobjednice osigurala je već u 46. od ukupno 50 serija kada je pogodila svoju 43. metu i tako izjednačila olimpijski rekord. Tek tada je došlo do malog pada koncentracije pa je Ruano Oliva promašila sljedeće dvije mete, ali natjecanje je okončala s dva pogotka, odnosno sa 45 od 50 pogođenih meta u finalu. Ovo je ukupno treće olimpijsko odličje za Gvatemalu u povijesti, a drugo osvojeno na Igrama u Parizu, a oba su stigla u trapu. U utorak je Jean Pierre Brol bio brončani u muškoj konkurenciji. Jedinu medalju odranije osvojio je atletičar Erick Barrondo koji je bio srebrni u hodanju na 20 kilometara prije 12 godina u Londonu. Srebro je sa 40 pogodaka osvojila Talijanka Silvana Maria Stanco (31), a broncu Australka Penny Smith (29) koja je pogodila 32 od 40 meta.

Francuskinja Cassandre Beaugrand osvojila je zlato u ženskom triatlonu, Švicarka Julie Derron srebro, a Britanka Beth Potter broncu. Ova 27-godišnja triatlonka, prva na svjetskoj ljestvici, Francuskoj je donijela šesto zlato, a ukupno 19. od početka Igara. Beaugrand se odvojila u posljednjem krugu trkačkog dijela natjecanja i Derron, koja je vodila veći dio trčanja, nije je mogla pratiti. Kod triatlonaca zlato je osvojio Britanac Alex Yee koji je savršenim tempom istrčao 10 km u u vrućim i vlažnim uvjetima, zahvaljujući izvrsnoj završnici u kojoj je iza sebe ostavio Novozelanđanina Haydena Wildea i Francuza Léa Bergèrea. Yee je u Tokiju prije tri godine osvojio srebro, dok je Wilde tada bio brončani.

Koreanci nastavili dominaciju

Muška reprezentacija Južne Koreje u mačevanju sabljom obranila je naslov olimpijskih pobjednika u Parizu. Južna Koreja je u finalu svladala Mađarsku sa 45-41 te tako osvojila treće uzastopno olimpijsko zlato u ovoj disciplini, najbolja je bila u Tokiju prije tri godine te u Londonu 2012., dok u Riju 2016. nije bilo natjecanja u muškoj momčadskoj sablji. Do finala su Korejci u četvrtfinalu svladali Kanađane sa 45-33, a u polufinalu Francuze sa 45-39. Mađari su, pak, do finala stigli 45-38 pobjedom protiv Italije u četvrtfinalu te 45-43 pobjedom protiv Irana u polufinalu. Brončane medalje osvojili su domaćini Francuzi 45-25 pobjedom protiv Irana.

Argentinac Jose Torres Gil (29) i Kineskinja Deng Yawen (18) olimpijski su pobjednici u BMX natjecanju slobodnim načinom koje održano na Place de de la Concorde. Torres Gil je sjajnim nastupom slavio sa 94.82 boda osvojivši prvu pojedinačna medalja u biciklističkom sportu za Argentinu, prvu medalja za Argentinu na OI u Parizu, te prvo zlato za Argentinu u bilo kojem sportu od Rija 2016. Drugo mjesto osvojio je najbolji u kvalifikacijama, aktualni svjetski prvak Britanac Kieran Reilly sa 93.91, dok je broncu osvojio Francuz Anthony Jeanjean (93.76). U ženskoj konkurenciji slavila je Kineskinja Deng Yawen sa 92.60 bodova. Druga je bila Amerikanka Perris Benegas (90.70), a treća Australka Natalya Diehm (88.80).

Kineskinje Quan Hongchan i Chen Yuxi osvojile su zlato u ženskoj disciplini sinkroniziranih skokova s tornja 10 metara. Par je dominirao natjecanjem u srijedu od početka, imajući gotovo 15 bodova prednosti u prva dva skoka, a natjecanje su završile s 359,10 bodova. Sjevernokorejke Jo Jin Mi i Kim Mi Rae osvojile su srebro, a Britanke Andrea Spendolini Sirieix i Lois Toulson završile su s broncom.