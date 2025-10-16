Evo gdje gledati bitne utakmice za hrvatski sport

Rukometaši Zagreba i košarkaši Cibone odigrat će domaće europske utakmice. Zagreb u Areni dočekuje danski GOG u Ligi prvaka, dok Cibona u Draženovu domu igra protiv kosovskog Baškimija u FIBA Europe Cupu.

Gdje gledati?

Zagreb i GOG na programu su od 18.45 na Arenasportu 1, Cibona od 18.30 na MAXSportu 1.

Zagreb još uvijek traži prvu pobjedu u Ligi prvaka, nakon kiksa protiv Pelistera i izgubljene prednosti kod PSG-a. Trener Andrija Nikolić očekuje da domaći teren donese potrebne bodove protiv GOG-a: „GOG nije nepobjediv i trebamo bodove sačuvati kod kuće. Nakon poraza u Parizu motivacija je veća.“

Cibona je napustila ABA 2 ligu i okrenula se Europskom kupu. Trener Ivan Rudež ističe spremnost i motivaciju momčadi: „Pobjeda nad Šibenkom nam je dala krila. Ulazimo u ovu utakmicu s vjerom u napredak i željom da otvorimo europsko poglavlje na pravi način.“

