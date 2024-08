Odlukom Suda za sportsku arbitražu (CAS) rumunjskoj gimnastičarki Ani Barbosu vraćena je brončana medalja osvojena prošlog utorka u finalu na tlu, koja joj je bila oduzeta nakon žalbe vodstva američke reprezentacije i dodijeljena Jordan Chiles koja je u originalnom redoslijedu završila na petom mjestu.

No, sudsko vijeće CAS-a je presudilo u korist 18-godišnje Rumunjke, jer je počinjena proceduralna pogreška u žalbenom postupku. Naime, prema pravilniku Međunarodne gimnastičke federacije rok za žalbe na natjecanjima je jedna minuta od trenutka objave rezultata, a vodstvo natjecanja je američku žalbu primilo "nakon jedne minute i četiri sekunde" po objavljivanju ocjene za nastup Jordan Chiles.

Zbog toga suci CAS-a presudili da američkoj gimnastičarki ostaje ocjena 13,666, što ju svrstava na peto mjesto, a Ana Barbosu je dobila brončanu medalju.

"Ovo je osjećaj koji teško mogu izraziti, ne mogu vjerovati. Kad sam čula vijesti, plašila sam se da to nije istina, a kad su me uvjerili da je to tako, izgrlila sam roditelje i nazvala sve koji su mi pomogli", izjavila je Barbosu, a njenu su izjavu prenijeli rumunjski mediji.

Brazilka Rebeca Andrade je osvojila zlatnu medalju u vježbi na tlu, dok je srebrno odličje pripalo najuspješnijoj gimnastičarki u povijesti, Amerikanki Simone Biles.

