Srpski trener kojega zna cijela regija preuzeo reprezentaciju Crne Gore

Srpski stručnjak Dejan Savić novi je izbornik vaterpolske reprezentacije Crne Gore, javlja agencija Beta.

Vaterpolski savez Crne Gore je priopćio da će Savić do lipnja biti trener kluba u Saudijskoj Arabiji, nakon čega počinje puna suradnja s crnogorskom reprezentacijom do kraja olimpijskog ciklusa. Savić će službeno početi voditi Crnu Goru u utakmicama SvjetskoG kupa od 7. do 12. siječnja u Bukureštu.

Savić je kao izbornik srpske reprezentacije od 2012. do 2022. osvojio dva zlata na Olimpijskim igrama (2016., 2021.), tri zlata na Europskom prvenstvu (2014., 2016., 2018.) i zlatnu medalju na Svjetskom prvenstvu 2015.

Savić je poznat po osebujnim time outovima pa je tako 2022. godine, dok je vodio Srbiju, igračima očitao sljedeću bokvicu:

"Pa koji vam je k**ac, bre? Svi ste mlohavi, bre! Nastavljamo primati golove iz igre! Koji vam je k**ac, bre? Svi ste mlohavi! Koji su vam to pokreti? Njnjnj", vikao je i gestikulirao Savić te pritom nasmijao gledatelje.

