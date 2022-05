Vaterpolisti dubrovačkog Juga AO osvojili su 17. naslov prvaka Hrvatske, oni su u četvrtoj utakmici ovogodišnjeg finala doigravanja boljim izvođenjem peteraca u svom bazenu u Gružu svladali splitski Jadran te tako okončali seriju sa 3-1 u pobjedama.

Nakon 32 minute rezultat je bio 6-6 (3-2, 0-1, 2-1, 1-2) da bi prilikom izvođenja peteraca sva četiri igrača Juga bila precizna, dok Marin Delić i Jerko Marinić Kragić nisu bili precizni za Jadran.

Bio je to susret s malo pogodaka, dominirali su vratari s obje strane, a Jug je držao prednost od 5-4 s kraja treće četvrtine sve do minutu i pol prije kraja dvoboja. Tada je Konstantin Harkov pogodio za 5-5, što je bio prvi gol Jadrana nakon gotovo 14 minuta igre, da bi Rino Burić doveo Jadran i u prednost od 6-5 35 sekundi prije isteka vremena, odnosno na korak do odlučujuće pete utakmice. No, Dubrovčani su u posljednjem napadu kranuli sa sedam napadača, a ta taktika im se isplatila jer je Hrvoje Benić poravnao na 6-6 devet sekundi prije kraja.

Pristupilo se izvođenju peteraca, kao i na kraju prve utakmice, a ponovno su uspješniji u raspucavanju bili igrači Juga.