Prvog dana natjecanja na XXXIII Olimpijskim igrama u Parizu hrvatski sportaši nastupit će u gimnastici, kajak/kanuu na divljim vodama, rukometu, stolnom tenisu, tenisu i veslanju.

GIMNASTIKA

Aurel Benović i Tin Srbić nastupit će u kvalifikacijama partera i preče, od 11.00 sati

KAJAK/KANU DIVLJE VODE

Matija Marinić nastupit će u kvalifikacijama kanua, 15.00 sati

RUKOMET

Utakmica 1. kola skupine A Hrvatska - Japan, 14.00 sati

STOLNI TENIS

Dvoboj 1. kola pojedinačnog turnira između Tomislav Pucara i Alžirca Mehdija Boulousse, 20.45 sati

TENIS

Susret 1. kola pojedinačnog turnira tenisačica između Petra Martić i Španjolke Cristine Bucse te 1. kola muških parova u kojem će Nikola Mektić i Mate Pavić igrati protiv Nijemaca Dominika Koepfera i Jan-Lennarda Struffa, od 12.00 sati

VESLANJE

Damir Martin nastupit će u kvalifikacijama samca od 9.00 sati, a Anton i Patrik Lončarić u kvalifikacijama dvojaca na pariće od 11.30 sati

U osam sportova dijelit će se medalje

Prvog dana natjecatenja na XXXIII. Olimpijskim igrama u Parizu održat će se natjecanja u 24 sporta, a u njih osam, biciklizmu, džudu, mačevanju, plivanju, ragbiju 7, skateboardingu, skokovima u vodu i streljaštvu, dijelit će se medalje.

BADMINTON

muški i žene pojedinačno, muški i ženski parovi, mješoviti parovi, natjecanje po skupinama, od 8.30 do 23.00 sati

BICIKLIZAM

žene, kronometar, 14.30 sati

muški, kronometar, 16.30 sati

BOKS

žene, 1. kolo do 54kg i do 60kg, od 15.30 do 17.00 sati i od 20.00 do 21.30 sati

muški, 1. kolo do 63.5kg i do 80kg, od 17.00 do 18.30 sati i od 21.30 do 23.00 sati

DŽUDO

žene, do 48kg, od 10.00 do 17.00 sati

muški, do 60kg, od 10.00 do 17.00 sati

GIMNASTIKA

muški, kvalifikacije, od 11.00 do 23.00 sati

HOKEJ NA TRAVI

muški, 1. kolo, skupina A: Velika Britanija - Španjolska (10 sati), Nizozemska - JAR (12.45 sati), Njemačka - Francuska (17 sati); skupina B: Belgija - Irska (10.30 sati), Australija - Argentina (13.15 sati), Indija - Novi Zeland (17.30 sati)

žene, 1. kolo, skupina A: Nizozemska - Francuska (20.15 sati); skupina B: Argentina - SAD (19.45 sati)

KAJAK/KANU DIVLJE VODE

muški, kanu, kvalifikacije, 15.00 sati

žene, kajak, kvalifikacije, 16.00 sati

KONJIČKI SPORT

eventing, dresura, pojedinačno i ekipno, 9.30 sati

KOŠARKA

muški, 1. kolo, skupina A: Australija - Španjolska (11 sati), Grčka - Kanada (21 sat); skupina B: Njemačka - Japan (13.30 sati), Francuska - Brazil (17.15 sati)

MAČEVANJE

žene, mač pojedinačno, od 10.00 do 22.00 sati

muški, sablja pojedinačno, od 10.30 do 22.30 sati

NOGOMET

muški, 2. kolo, skupina A: Novi Zeland - SAD (19 sati), Francuska - Gvineja (21 sat); skupina B: Argentina - Irak (15 sati), Ukrajina - Maroko (17 sati); skupina C: Dominikanska Republika - Španjolska (15 sati), Uzbekistan - Egipat (17 sati); skupina D: Izrael - Paragvaj (19 sati), Japan - Mali (21 sat)

ODBOJKA

muški, 1. kolo, skupina B: Italija - Brazil (13.00 sati), Poljska - Egipat (17.00 sati); skupina C: Japan - Njemačka (9.00 sati), SAD - Argentina (21.00 sat)

ODBOJKA NA PIJESKU

muški i žene, natjecanje po skupinama, od 14.00 do 0.00 sati

PLIVANJE

žene, kvalifikacije, 100m leptir, 400m slobodno, 4x100m slobodno (od 9.00 sati); 100m leptir polufinale (20.30 sati), 400m slobodno finale (20.52 sati), 4x100m slobodno finale (21.34 sati)

muški, kvalifikacije, 100m prsno, 400m slobodno, 4x100m slobodno (od 9.00 sati); 400m slobodno finale (20.42 sati), 100m prsno polufinale (21.12 sati), 4x100m slobodno finale (21.44 sati)

RAGBI 7

muški, polufinala JAR- Francuska (15.30 sati) i Fidži - Australija (16.00 sati); za 3. mjesto: 19.00 sati; finale: 19.45 sati

RUKOMET

muški, skupina A: Španjolska - Slovenija (9 sati), Hrvatska - Japan (14 sati), Njemačka - Švedska (19 sati); skupina B: Mađarska - Egipat (11 sati), Norveška - Argentina (16 sati), Danska - Francuska (21 sat)

SKATEBOARDING

muški, kvalifikacije u 12.00 sati, finale u 17.00 sati

SKOKOVI U VODU

žene, sinkronizirani skokovi daska 3m finale, 11.00 sati

STOLNI TENIS

muški pojedinačno, 1. kolo, 15.00 sati

žene pojedinačno, 1. kolo, 15.00 sati

mješoviti parovi, 1. kolo, 16.30 sati

STRELJAŠTVO

mješovite ekipe, zračna puška 10m, kvalifikacije u 9.00, fnale u 10.30 sati

muški, zračni pištolj 10m, kvalifikacije u 10.30 sati

žene, zračni pištolj 10m, kvalifikacije u 12.30 sati

SURFANJE

muški, 1. krug, 19.00 sati

žene, 1. krug, 23.48 sati

TENIS

muški, pojedinačno i parovi, 1. kolo, od 12.00 sati

žene, pojedinačno i parovi, 1. kolo, od 12.00 sati

VATERPOLO

žene, 1. kolo, skupina A: Nizozemska - Mađarska (14.00 sati), Australija - Kina (20.05 sati); skupina B: Grčka - SAD (15.35 sati), Španjolska - Francuska (18.30 sati)

VESLANJE

muški, kvalifikacije, samac (9.00 sati), dvojac na pariće (11.30 sati), četverac na pariće (12.30 sati)

žene, kvalifikacije, samac (10.12 sati), dvojac na pariće (12.00 sati), četverac na pariće (12.50 sati)