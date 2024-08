Tucak nakon plasmana u treće finale ove godine: 'Možda nitko nije vjerovao, idemo po zlato'

Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija plasirala se u finale Olimpijskih igara u Parizu svladavši Mađarsku sa 9-8 (3-3, 4-2, 2-2, 0-1) u polufinalu. Izbornik Ivica Tucak presretan je nakon trećeg finala za Barakude u 2024. godini.

''Vidjeli ste da smo ostavili srce i da smo dali sve što smo imali dati u fantastičnoj utakmici protiv giganta, svjetske vaterpolske sile. Dva dana prije toga Španjolci, sad oni i evo nas u finalu Olimpijskih igara. Čestitam dečkima, oni su nevjerojatni. Treće finale u godinu dana... ajde, vjerovali smo mi, možda nitko nije vjerovao'', rekao je izbornik Ivica Tucak.

'Idemo po zlato'

''Otvorili smo vrata raja, došli smo do ovoga, ja za to živim. Idemo po zlato. Može se dogoditi da ga ne osvojimo, ali ja sam uvjeren da mi imamo snagu otići do kraja. Čestitam i reprezentaciji Srbije, treće uzastopno finale Igara, svaka ima čast'', poručio je izbornik Barakuda te se osvrnuo na svoju momčad:

''Mirni smo, dobri smo, unutra smo. Ja sam nastojao da to prenesem na svoje igrače. Malo sam poludio u jednom trenutku nakon nedosuđenog peterca. Sudi ga ja na jednoj strani, a na drugoj ne, ali dobro. Bilo je svega na ovom turniru.''

Tucak je dodao kako je drugo polufinale gledao samo na momente te kako nikakvih tajni nema između srpske i hrvatske vaterpolske reprezentacije.

