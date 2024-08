Uoči utakmice Hrvatske i Mađarske u polufinalu vaterpolskog turnira Olimpijskih igara o još jednom uspjehu reprezentacije, ali i njezinoj budućnosti razgovarali smo s legendarni izbornikom i članom izvršnog odbora vaterpolskog saveza, Ratkom Rudićem.

Gospodine Rudić je ova 2024. godina za hrvatski vaterpolo je već apsolutno sjajna, senzacionalna, a da bi postala još bolja, može s olimpijskom medaljom bez obzira kojeg sjaja ta medalja bude. Ovo je velika, velika godina za hrvatski vaterpolo.

"Zaista je nešto nezapamćeno uopće u sportu da u jednoj godini, gdje smo imali i gdje još uvijek imamo tri velika sportska događaja, znači Europsko prvenstvo, Svjetsko prvenstvo i Olimpijske igre. Već smo u Zagrebu osvojili srebrnu medalju, pa Svjetsko prvenstvo zlatna medalja, ovdje smo se plasirali u polufinale. To je jedan nevjerojatan niz, nešto što u sportu je malo tko ostvario i zaista treba odati veliko priznanje svim igračima, a pogotovo treneru, odnosno izborniku Tucku."

Apsolutno je teško doći do vrha, a pogotovo se zadržati na tom vrhu, posebno u momčadskim sportovima. A Hrvatska je tu velesila.

"To je najteže. Može se osvojiti neko prvenstvo i niz faktora može utjecati na to. Međutim, kad se ti rezultati potvrde, to je veći sportski podvig i pokazuje snagu i igrača, trenera, ali i same organizacije koja je u stanju da sve to organizira. Znači, to je sve rezultat jedne sinergije. Igrači, trener, Savez i mislim da su svi jako puno zaslužni, iako, naravno oni protagonisti, neposredni su najzaslužniji."

Upravo to je sve potvrda da se dobro radi i kvalitetno radi. Izbornik Ivica Tucak na čelo reprezentacije sjeo je upravo nakon vas, naslijedio vas je prije nešto manje od 12 godina. I znamo nakon toga osvojio je devet velikih medalja, ali i ona jedna jedina koja mu nedostaje je olimpijsko zlato. I rekao je da se nakon tog olimpijskog zlata može umiroviti, a vi najbolje znate kakav je to osjećaj.

"Mislim da je on zaslužio da osvoji olimpijsko zlato, ja od sveg srca to želim. To je treneru zaista vrh vrhova sportske karijere, a on po svojim rezultatima, po svom radu je to apsolutno zaslužio, pa ako ove stvari idu kako treba, mogao bi to i ostvariti."

