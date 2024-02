Hrvatska vaterpolska reprezentacija pred sobom ima i treću utakmicu prvog kruga Svjetskog prvenstva u Kataru. Protivnik je Južna Afrika u petak od 14 sati, a naši tvrde kako su već zaboravili na poraz od Španjolske.

"Naš jedini cilj je osigurati plasman na Olimpijske igre. Što se utakmice sa Španjolskom tiče, ponavljam ono što sam rekao odmah nakon susreta, nismo bili pravi. Pokušavali smo, ‘čupali’ se, u nekom trenutku došli i na dva gola zaostatka, no jednostavno u toj utakmici nismo bili zreli za pobjedu. Ne protiv ovakvog sastava kakav je Španjolska koja je možda jedina momčad koja ne oprašta niti jednu jedinu pogrešku. U sportu se pita i suparnika", rekao je hrvatski izbornik Ivica Tucak pa nastavio:

"Na papiru mi je čak i draže da nemamo te velike pauze od praktički šest dana do četvrtfinala. Da smo bili prvi uz skupini, onda tako ispada. Naime, utakmica protiv Južne Afrike spada nekako u tu sferu. Nakon toga će nam slijediti kao što je sada znano, Brazil ili Kina. Ja sam igračima rekao, ako mi ne možemo pobijediti jedan Brazil ili Kinu, onda nismo ni zaslužili Igre. Prema tome imamo Južnu Afriku kao prvi korak, te onda slijedi i drugi za plasman u krug osam najboljih".

No, ovakva je utakmica prilika i za odmarati određeni broj igrača, one koji su se dosad ‘potrošili’ možda nešto više.

"Točno i to mogu već sada najaviti da ću odmoriti neke starije igrače. Odmorit ću obojicu centara, Lončara i Vrlića. Kao što znate imamo zato i trećeg, našeg kapetana Krapića. Razgovarat ću i s Markom Bijačem, pa da vidimo možda i njega malo regenerirati. On će biti u sastavu, ali vidjet ćemo hoće li braniti. To je sada moj zadatak u sljedećim utakmicama. Napraviti jedan miks minutaže, što manje opteretiti igrače koje su dosad nosili većinu tereta. Nakon toga slijede Brazil ili Kina. Potpuno svejedno tko bude od njih dvije, bolja smo reprezentacija. Tu utakmicu s pravim ulaskom moramo dobiti, a onda kada to završimo s očekivanim epilogom, onda se okrećemo prema četvrtfinalu. Znamo da to u ovom trenutku mogu biti SAD ili Srbija", zaključio je Tucak.

Prve minute i debi

Kapetan Ivan Krapić u petak će ubilježiti prve minute na ovom SP.

"Sada slijede dvije utakmice u kojima nam predstoji viziranje karte za Olimpijske igre i vjerujem da će to tako i biti. Jasno da sam spreman, ali tko god da igra, zadatak je uvijek isti. Igrati što bolje i pobijediti. Tako će biti protiv Južne Afrike, ali tako i svaka sljedeća utakmica. Mi smo prije svega okrenuti sebi i nemamo što pričati o Južnoj Africi koja je sigurno najlošija momčad na turniru. Favoriti smo i kasnije protiv Kine ili Brazila", rekao je Krapić.

Matias Biljaka će protiv JAR-a ubilježiti debitantski nastup na svjetskim prvenstvima uopće.

"Ovo mi je da, prva utakmica na svjetskim prvenstvima. U biti, prvo SP uopće. Dosad sam nastupao samo na dva europska prvenstva. Znamo da smo puno kvalitetnija momčad, moramo sportski pristupiti utakmici. Gledamo samo onda dalje tko će nam biti suparnik u četvrtfinalu i daj Bože kasnije u polufinalu. Prvi cilj jest Pariz, ali gledamo i naprijed i gledamo više", rekao je Biljaka pa pokušao odgovoriti na pitanje kako se pripremiti za utakmicu u kojoj se očekuje pobjeda zbgo velike razlike u kvaliteti:

"Svaki se sportaš mora pripremiti onako kako je naviknuo i kako to inače čini. Naravno, protiv slabije momčadi je malo drukčije, ali trebamo shvatiti dvije stvari. Prihvatiti susret kao i svaki drugi, te dati sve od sebe."

