Hrvatska vaterpolska reprezentacija poražena je od moćne Španjolske u susretu 2. kola skupine A SP-a u Dohi rezultatom 10:6. Imali smo crnih 13 minuta bez gola, treća četvrtina je bila katastrofalna. U napadu su naši vaterpolisti bili loši uz puno pogrešaka i sada reprezentaciji slijedi nokaut runda protiv trećeplasiranog iz skupine B.

"Nismo danas bili dobri, a za pobijediti ovakvu reprezentaciju kakva je Španjolska nužno je biti puno bolji. Možda bi ovo što smo sada odigrali bilo dovoljno za pobijediti neku momčad lošije kvalitete, ali protiv Španjolske morate biti na 100% mogućnosti. Mi to nismo bili. Nismo to bili od početka. Govor tijela prije utakmice je bio takav da nije dovoljan za pobijediti ovakvu utakmicu. Jako puno je bilo tehničkih pogrešaka, krivo dodanih lopti, dopuštanje kontri… Sve ono što smo upozoravali. Ono što smo prije Španjolske upozoravali, ne postoji tu u obrani ‘moj igrač’, ne postoji ‘moj’, nego ‘naš igrač’. Svi radimo, svi pomažemo, zatvaramo prostor za kontranapad. Tu smo bili ‘procurili’ 5-6 puta i to je za detaljnu analizu koju ćemo i napraviti. Sad imamo dva lakša suparnika, što nam je opet jako bitno i okrećemo se odmah osmini finala. Ključnoj utakmici na cijelom Svjetskom prvenstvu u pogledu onog što smo mi označili kao cilj, kao prvi cilj.", rekao je hrvatski izbonik Ivica Tucak.

Razočaran je nakon utakmice i Luka Lončar.

"Nažalost, ostat ćemo u ritmu utakmica svaki drugi dan, ali daleko od toga da nismo željeli pobjedu. Španjolska je pokazala zašto je najbolja, a to je zato je sami malo griješe, ali zato kažnjavaju sve, pa i najmanje pogreške suparnika. To je sažetak ove utakmice. Oni su uzeli sve što smo im mi dali, mi se moramo popraviti ako želimo ono po što smo došli, a došli smo u borbu za medalje. To nas mora zanimati, bolja igra, koncentracija."

Marko Bijač jedno je vrijeme davao nadu Hrvatskoj u bolji rezultat.

"Očigledno je da nismo bili pravi, nismo pokazali agresivnost, pogotovo u napadu. Ne onako kako je to bilo u prethodne dvije utakmice sa Španjolcima, a oni su to znali iskoristiti. Nisu nam de facto dopuštali niti jedan lagan šut prema njihovom golu. Kontrolirali su utakmicu od negdje druge četvrtine pa do kraja. Pred kraj smo pokušali mi s M-zonom, ali i tu su se dobro snašli. Čestitam im na pobjedi, a nama ostaje prvenstveno se dobro pripremiti za osminu finala, te za ostatak turnira."