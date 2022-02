Hrvatski gimnastičar Tin Srbić osvojio je srebrnu medalju na preči na Svjetskom kupu u Cottbusu.

Aktualni srebrni olimpijac je na svom prvom turniru, šest mjeseci nakon osvajanja medalje u Tokiju, opet bio na postolju. iako je svoju vježbu zbog novog pravilnika gotovo u potpunosti morao izmijeniti, ništa mu nije smetalo.

U nedjeljnom finalu ocijenjen je sa 14.333, a bolji je bio samo Amerikanac Brody Malone (14.700). Brončani je bio Izraelac Aleksandar Mjakinin (14.100).

'Imam problema s jednom ozljedom...'

"Prvi Svjetski kup nakon Olimpijskih igara i po novom pravilniku, a odradio sam stvarno jako dobro. Zadovoljan sam nakon ovog finala. Uspio sam tu novu vježbu koju smo i planirali, s početnom ocjenom 5.7, a dobio sam solidnu konačnu ocjenu, 14.333. I zasluženo srebro. Amerikanac je danas stvarno bio puno bolji i zasluženo pobijedio," poručio je Tin iz Cottbusa.

Ovo mu je bilo 23. finale Svjetskog kupa u karijeri i 17. medalja. Do sada je osvojio devet zlatnih medalja, četiri srebrne i isto toliko brončanih.

"Nastavljamo graditi dalje na tu vježbu. Ovo je i onako jedna zanimljiva pripremna godina u kojoj pokušavam novu vježbu pripremiti za iduću godinu i na kraju onu olimpijsku. Stvarno sam jako zadovoljan ovim startom u sezonu. Jako dobro je prošlo. Iskreno, imam problem s jednom ozljedom, pa mi je to malo odvratilo misli. Nadam se da ta ozljeda neće puno utjecati na mene u daljnjoj pripremi," dodao je Srbić.

O političkoj situaciji: 'To nema nikakvog smisla'

Tin i ostatak naše ekipe iz Cottbusa, zlatni Filip Ude, srebrni Aurel Benović i Jakov Vlahek, kao i treneri Vladimir Mađarević, Lucijan Krce i Igor Križimski te sudac Boris Čulin već sutra lete put Dohe gdje ih čeka novi turnir iz serije Svjetskih kupova koji su kvalifikacijski za Svjetsko prvenstvo ove godine.

“Nadam se istom ovakvom natjecanju, da odradim ponovno dva puta tu novu vježbu i da budem spremniji za dalje. Nadam se da se ozljeda neće pogoršavati i da ćemo moći dalje normalno trenirati i graditi vježbu.”

Tin je prokomentirao i trenutnu političku situaciju.

“I mi ovdje cijelo vrijeme pričamo o situaciji u Ukrajini. Nemam što puno filozofirati nego reći ono što svaki normalan čovjek može reći, a to je da smatram da nema nikakvog smisla, nikada nije bilo smisla u ratu, a kamoli sada u 2022. godini. Ne vidim razlog tome. Možda je malo to i utjecalo ovdje na sve nas, osjetilo se da se nešto događa. Jučer je prije finala maknuta bjeloruska zastava sa zida, nije puštana bjeloruska himna… Nadam se samo da će se sve to što prije završiti”, poručio je srebrni olimpijac.