Jedna od najtalentiranijih skijašica prekinula karijeru s 19 godina: Okreće se novoj karijeri

June Brand 19-godišnja je, sad već bivša francuska skijašica, koja je šokirala tamošnju javnost odlukom da se umirovi i prije nego li je debitirala u Svjetskom kupu. Brand je bila sjajna slalomašica i veleslalomašica u juniorskoj kategoriji te je bila prvakinja Francuske i veliki projekt francuskog skijanja. Mnogi su u njoj vidjeli novu Tessu Worley, skijašicu koja bi mogla biti jedna od najboljih na svijetu i ponovno skrenuti pozornost na francusko žensko skijanje, no ona je sama tome stala na kraj kako bi se okrenula novoj karijeri.

Njen san je navodno postati liječnica te će se od sada u potpunosti posvetiti obrazovanju i fakultetu. Brand se i sama oglasila po pitanju svog umirovljenja: ""Bilo je to fantastično putovanje s divnim susretima s vrlo različitim ljudima - strastvenim, manje-više ljudskim i manje-više otvorenim i svi ovi susreti su me naučili mnogo čemu. Oduvijek sam toliko voljela osjećaj veleslalomskih zavoja na skijama i to će mi zaista nedostajati. Više nisam spremna podnositi žrtve, trošiti energiju i vrijeme koji bi bili potrebni za zaista sjajnu karijeru." - rekla je Brand.

Francuski skijaški savez imao je plan da se Brand od sljedeće sezone pridruži njihovoj seniorskoj reprezentaciji u Svjetskom kupu kako bi skupljala iskustvo i pokrenula svoj put prema vrhu svjetskog skijanja.

