Superbike jurnjava stiže u Portugal: Evo kada i gdje pratiti najbrže motore uživo

Nakon spektakularnog otvaranja sezone u Australiji, Svjetsko Superbike prvenstvo (WorldSBK) seli se na europsko tlo. Druga runda sezone vozi se ovog vikenda, od 27. do 29. ožujka, na zahtjevnoj i atraktivnoj stazi Autódromo Internacional do Algarve u portugalskom Portimãu. Ljubitelje motociklizma očekuje vikend prepun akcije, neizvjesnih utrka i nekoliko zanimljivih novosti koje jamče vrhunski sportski doživljaj.

Svi pogledi bit će uprti u Talijana Nicolòa Bulegu, koji na krilima Ducatija stiže u Portugal kao apsolutni favorit. Nakon što je pomeo konkurenciju na Phillip Islandu i ostvario pobjede u sve tri utrke, mladi Talijan postavio je ljestvicu vrlo visoko. No, staza u Portimãu poznata je po iznenađenjima, a duga lista konkurenata spremna je prekinuti njegov pobjednički niz.

Iako je Bulega pokazao zavidnu formu, iskusni vozači neće mu olakšati posao. Među njima se posebno ističe šesterostruki svjetski prvak Jonathan Rea. Irac, koji je na ovoj stazi ostvario nevjerojatnih trinaest pobjeda, nastupa za tim Honde kao zamjena za ozlijeđenog Jakea Dixona i tražit će priliku da ponovno pokaže zašto je jedan od najvećih u povijesti ovog sporta. Uz njega, bivši prvak Álvaro Bautista jedini je aktivni vozač s pobjedama na ovoj stazi i sigurno ima svoje planove.

Posebnu pažnju publike privlačit će i domaći heroj Miguel Oliveira, koji će na ROKiT BMW-u imati svoj prvi nastup pred domaćim navijačima u Superbike prvenstvu. Povijest mu ide u prilog, jer su upravo motocikli marke BMW dominirali u Portimãu posljednjih godina, pobijedivši u zadnjih šest utrka. Talijanski vozači Yari Montella i Lorenzo Baldassarri također dolaze puni samopouzdanja nakon prvih postolja u karijeri osvojenih u Australiji, dok će tim Yamahe, predvođen Andreom Locatellijem, tražiti iskupljenje nakon lošijeg početka sezone.

Gdje pratiti akciju iz Portimãa?

Za sve ljubitelje motociklizma u Hrvatskoj, glavna adresa za praćenje Svjetskog Superbike prvenstva je platforma Voyo, gdje će se moći pratiti sve utrke glavne klase. Prijenose će voditi provjereni komentatorski dvojac, Filip Brkić i stručni sukomentator, hrvatski motociklist Loris Majcan, čime je zajamčena vrhunska analiza i atmosfera.

Ovaj vikend donosi i jednu veliku novost. U Portimãu će se održati premijerne utrke potpuno nove klase WorldSPB (World Sportbike), koja zamjenjuje dosadašnju kategoriju Supersport 300 i donosi motocikle veće zapremine. Također, format rasporeda je promijenjen od ove sezone, pa će utrke najjače klase WorldSBK biti na rasporedu kao vrhunac svakog dana, kako bi se osigurala maksimalna gledanost.

Akcija na stazi kreće u petak, 27. ožujka, slobodnim treninzima. Prvi trening za Superbike vozače na rasporedu je u 11:20 po našem vremenu, dok je drugi na rasporedu u 16:00 sati. Subota donosi jutarnji treći slobodni trening u 10:40, nakon čega slijede ključne Superpole kvalifikacije u 12:15, koje će odlučiti o startnim pozicijama. Vrhunac subote je prva glavna utrka (Race 1) koja starta u 16:30. Nedjeljni program počinje kratkim zagrijavanjem, a potom slijedi eksplozivna Superpole sprint utrka u 12:10. Veliko finale portugalskog vikenda, druga glavna utrka (Race 2), na rasporedu je u nedjelju u 16:30 sati.

POGLEDAJTE VIDEO: Schifo: 'Puno puta me Modrić spasio! Daj samo Luki i idi kući'