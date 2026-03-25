(NE)PRIJATELJSKA UTAKMICA

Zvijezda Kolumbije bez zadrške pred okršaj s Hrvatskom: Evo što je poručio

Zvijezda Kolumbije bez zadrške pred okršaj s Hrvatskom: Evo što je poručio
Foto: JAVIER SORIANO

Hrvatska i Kolumbija nisu nikada igrale međusobno

25.3.2026.
10:10
Sportski.net
JAVIER SORIANO
Ofenzivni nogometaš James Rodriguez, koji će u noći s četvrtka na petak predvoditi Kolumbiju protiv Hrvatske u prijateljskoj utakmici, poručio je kako je njegova momčad došla u američki Orlando po pobjedu.

"Idemo po sve", napisao je 34-godišnji kapetan na Instagramu gdje je objavio fotografije s treninga kolumbijske reprezentacije.

James je za Kolumbiju odigrao 122 utakmice i zabio 31 gol, ali je pauzirao posljednja tri mjeseca nakon što je napustio meksički kub Leon.

U svom novom klubu Minnesoti United skupio je tek 39 minuta u dvije odigrane utakmice američke MLS lige. Bio je zamjena u oba susreta u kojima je imao mogućnost igrati pod vodstvom novozelandskog trenera Camerona Knowlesa.

 

 

 

 

Ipak, "desetka" obično pravi razliku kada je na terenu pa je i dalje važan igrač Kolumbije, koja se plasirala na Svjetsko prvenstvo kao treća u južnoameričkim kvalifikacijama, iza Argentine i Ekvadora.

Nakon utakmice u nedjelju, u kojoj je odigrao 13 minuta u remiju 0-0 Minnesote i Seattle Soundersa, James je otputovao u Orlando i pridružio se pripremama nacionalne reprezentacije.

Unatoč tome što nije imao igrao u klubu, izbornik Néstor Lorenzo pokazao je miran stav glede situacije s njime. Argentinac je istaknuo da je u dobrom fizičkom stanju.

"James se osjeća dobro fizički, igrao je malo, ali je puno trenirao. Tako da ćemo ga gledati ovih dana", istaknuo je Lorenzo.

Reprezentacija Kolumbije igrat će protiv Hrvatske u petak u 00.30 sati po hrvatskom vremenu u Orlandu dok će u ponedjeljak odmjeriti snage s Francuskom.

Hrvatska i Kolumbija nisu nikada igrale međusobno.

Hrvatski kapetan Luka Modrić bio je od 2014. do 2017. Jamesov sugrač u Real Madridu.

