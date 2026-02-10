Strašna nesreća u Alpama: Poginuo dvostruki svjetski prvak

Strašne vijesti stižu nam iz Francuske. Svjetski poznati padobranac Pierre Wolnik (37) poginuo je u užasnom padu s Mont Blanca, najvišeg vrha Alpa, nakon što mu se padobran nije otvorio.

Kako piše The Sun, francuski wingsuit skakač navodno je skočio s planine prije nego što je došlo do nesreće u zraku – njegov se padobran nije uspio otvoriti u kritičnom trenutku, što ga je poslalo u fatalan pad. Sportaš je udario u zemlju velikom brzinom u području Bossonsa, gdje su hitne službe brzo stigle na mjesto nesreće, ali ga nisu uspjeli spasiti.

Wolnik, velikan svijeta ekstremnih sportova, bio je na samom vrhu svoje karijere. Proglašen je svjetskim prvakom u wingsuitu 2022. i 2024. godine te je široko smatran favoritom za obranu naslova na ovogodišnjem predstojećem prvenstvu. Brojne su počasti pristigle iz cijele padobranske zajednice, šokirane iznenadnim gubitkom jedne od svojih najsjajnijih zvijezda.

Predsjednik Francuske padobranske federacije Yves-Marie Guillot odao je počast Wolniku, opisujući ga kao talentiranog mladića sa zračnim osmijehom i izvanrednim padobranskim vještinama.

POGLEDAJTE VIDEO: Zimske olimpijske igre naišle na jedan veliki problem: Pokrenuta istraga oko medalja