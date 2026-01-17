FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
IDEMO PO BODOVE /

Kolega nakon dugo vremena izvan najboljih 15, još tri Hrvata napadaju kultnu stazu

Kolega nakon dugo vremena izvan najboljih 15, još tri Hrvata napadaju kultnu stazu
×
Foto: Marco Bertorello/afp/profimedia

Samuel Kolega ispao je iz prvih 15 po WCSL-u i imat će najlošiji broj nakon dugo vremena

17.1.2026.
19:57
Sportski.net
Marco Bertorello/afp/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Hrvatski skijaši proživljavaju vrlo tešku sezonu. Naši će slalomaši u Wengenu u nedjelju imati priliku poboljšati situaciju. 

Samuel Kolega ispao je iz prvih 15 po WCSL-u i imat će najlošiji broj nakon dugo vremena i u utrku će krenuti kao 19. Filip Zubčić još se drži u prvih 30 i potrebni su mu bodovi. U Wengenu će startati 29. Istok Rodeš po bodove će krenuti odmah nakon prvih 30, kao 31.

Kolega nakon dugo vremena izvan najboljih 15, još tri Hrvata napadaju kultnu stazu
Foto: Screenshot/fis

Sve o skijanju čitajte na portalu Net.hr.

Četvrti naš predstavnik bit će Tvrtko Ljutić koji će krenuti predzadnji, 67. Prva vožnja počinje u 10 sati, a druga je na rasporedu u 13 sati. Prvu vožnju postavlja trener austrijske reprezentacije, a drugu vožnju trener norveške reprezentacije.

POGLEDAJTE VIDEO: Konačno! Ovaj krasan prodor Tina Lučina slomio je Gruzijce i donio nam prvu pobjedu

Skijanje Svjetski KupSlalomWengenSamuel KolegaFilip ZubčićIstok RodešTvrtko Ljutić
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
IDEMO PO BODOVE /
Kolega nakon dugo vremena izvan najboljih 15, još tri Hrvata napadaju kultnu stazu