Kolega nakon dugo vremena izvan najboljih 15, još tri Hrvata napadaju kultnu stazu

Hrvatski skijaši proživljavaju vrlo tešku sezonu. Naši će slalomaši u Wengenu u nedjelju imati priliku poboljšati situaciju.

Samuel Kolega ispao je iz prvih 15 po WCSL-u i imat će najlošiji broj nakon dugo vremena i u utrku će krenuti kao 19. Filip Zubčić još se drži u prvih 30 i potrebni su mu bodovi. U Wengenu će startati 29. Istok Rodeš po bodove će krenuti odmah nakon prvih 30, kao 31.

Foto: Screenshot/fis

Sve o skijanju čitajte na portalu Net.hr.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Četvrti naš predstavnik bit će Tvrtko Ljutić koji će krenuti predzadnji, 67. Prva vožnja počinje u 10 sati, a druga je na rasporedu u 13 sati. Prvu vožnju postavlja trener austrijske reprezentacije, a drugu vožnju trener norveške reprezentacije.

POGLEDAJTE VIDEO: Konačno! Ovaj krasan prodor Tina Lučina slomio je Gruzijce i donio nam prvu pobjedu