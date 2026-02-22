FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Slobodno skijanje /

Sjajna Kineskinja Eileen Gu obranila titulu u dramatičnom finalu i uzela treću medalju na ZOI-ju

Sjajna Kineskinja Eileen Gu obranila titulu u dramatičnom finalu i uzela treću medalju na ZOI-ju
×
Foto: Kirill KUDRYAVTSEV/AFP/Profimedia

Ovo joj je treća medalja na Olimpijskim igrama Milanu i Cortini d'Ampezzo nakon srebra u big airu i slopestyleu, a sa ZOI u Pekingu ima već dvije zlatne i jednu srebrnu

22.2.2026.
12:58
Hina
Kirill KUDRYAVTSEV/AFP/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Eileen Gu obranila je u nedjelju u Livgnu svoj olimpijski naslov u slobodnom skijanju u disciplini halfpipe, osvojivši na Zimkim igrama u Milanu i Cortini d'Ampezzo treću medalju.

U dramatičnom finalu obilježenom brojnim padovima, 22-godišnja Gu postigla je najviši rezultat (94,75 bodova) besprijekornom finalnom vožnjom. Njezina sunarodnjakinja Fanghui Li završila je druga (93 boda), ispred Britanke Zoe Atkin (92,5 bodova), koja je osvojila broncu.

Ovo joj je treća medalja na Olimpijskim igrama Milanu i Cortini d'Ampezzo nakon srebra u big airu i slopestyleu, a sa ZOI u Pekingu ima već dvije zlatne i jednu srebrnu.

Dvadesetdvogodišnja Gu, rođena u Americi, ali se natječe za domovinu svoje majke Kinu, postala je tako skijašica slobodnog stila s najviše olimpijskih odličja u kratkoj povijesti ovog sporta na Olimpijskim igrama. Do sada je  osvojivši šest medalja u šest disciplina tijekom svoje karijere na Zimskim igrama.

Ovo se natjecanje trebalo održati u subotu, ali je zbog snježne oluje prebačeno na nedjelju.

POGLEDAJTE VIDEO: Superbike se vratio na male ekrane: Talijani dominirali na Phillip Islandu!

Eileen GuZimske Olimpijske Igre 2026
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx