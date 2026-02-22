Sjajna Kineskinja Eileen Gu obranila titulu u dramatičnom finalu i uzela treću medalju na ZOI-ju

Eileen Gu obranila je u nedjelju u Livgnu svoj olimpijski naslov u slobodnom skijanju u disciplini halfpipe, osvojivši na Zimkim igrama u Milanu i Cortini d'Ampezzo treću medalju.

U dramatičnom finalu obilježenom brojnim padovima, 22-godišnja Gu postigla je najviši rezultat (94,75 bodova) besprijekornom finalnom vožnjom. Njezina sunarodnjakinja Fanghui Li završila je druga (93 boda), ispred Britanke Zoe Atkin (92,5 bodova), koja je osvojila broncu.

Ovo joj je treća medalja na Olimpijskim igrama Milanu i Cortini d'Ampezzo nakon srebra u big airu i slopestyleu, a sa ZOI u Pekingu ima već dvije zlatne i jednu srebrnu.

Dvadesetdvogodišnja Gu, rođena u Americi, ali se natječe za domovinu svoje majke Kinu, postala je tako skijašica slobodnog stila s najviše olimpijskih odličja u kratkoj povijesti ovog sporta na Olimpijskim igrama. Do sada je osvojivši šest medalja u šest disciplina tijekom svoje karijere na Zimskim igrama.

Ovo se natjecanje trebalo održati u subotu, ali je zbog snježne oluje prebačeno na nedjelju.

POGLEDAJTE VIDEO: Superbike se vratio na male ekrane: Talijani dominirali na Phillip Islandu!