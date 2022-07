DRAMATIČNI PRIZORI / Scena kao u filmu, ovo je mogla biti tragedija; U posljednji trenutak pobjegao iz gorućeg bolida: 'Ne, ne, ne...'

Monegažanin Charls Leclerc za upravljačem bolida Ferrarija pobjednik je Velike nagrade Austrije na stazi Red Bull Ring u Spielbergu, jedanaeste utrke svjetskog prvenstva formule 1. Peta je to pobjeda u karijeri za 24-godišnjeg Leclerca pri čemu treća ove sezone nakon što je dobio dvije od prve tri utrke sezone u Bahrainu i Australiji. Red Bullov pilot Nizozemac Max Verstappen završio je u nedjelju drugi s manje od dvije sekunde zaostatka, Mercedesov sedmerostruki svjetski prvak Lewis Hamilton treći je treću utrku zaredom. "Bila je to jako dobra utrka, velika borba s Maxom. Završnica je bila teška, imao sam problema s papučicom gasa, pa je bilo jako nezgodno. Definitivno mi je to trebala pobjeda, posljednjih pet utrka bilo je nevjerojatno teško ne samo za mene nego i za cijeli tim," poručio je Leclerc koji je stigao do prve pobjede u karijeri u kojoj nije startao s prve pozicije. Verstappen je na startu utrke zadržao prednost, no Leclerc je u 12. krugu prešao u vodstvo. "Patili smo s gumama", rekao je Verstappen. "Ali drugo mjesto je dobar rezultat," dodao je. Trenutak straha dogodio se sedam krugova prije kraja, u 57. krugu, kada je drugi pilot Ferrarija Španjolac Carlos Sainz primijetio dim i parkirao pokraj staze. "Ne, ne, ne", očajavao je Španjolac koji se taman spremao napasti Maxa Verstappena i ganjati dvostruku pobjedu za Ferrari. Dim se u sekundi pretvorio u vatru, a vatra u požar koji je vatrogascima zadao dosta posla. U trenucima dok je Sainz bio na trećoj poziciji motor je eksplodirao, a nekoliko sekundi kasnije, bolid se zapalio dok je Španjolac još bio na svom sjedištu. Sainz je potom sam izašao iz kokpita, očito neozlijeđen, a vatrogasci su ugasili požar. Utrka je nastavljena tri kruga kasnije. Izlazak iz bolida Sainzu je zakompliciralo to što je prvo morao otpustiti kočnicu, zbog čega je Ferrari počeo ići nizbrdo, a vatra se sve više približavala kokpitu i vozaču. Srećom, filmske scene nisu potrajale dugo; sin dvostrukog svjetskog prvaka u reliju uspio se osloboditi i uskoro se na skuteru vozio prema boksu. Verstappenov momčadski kolega Sergio Perez, koji je bio drugi u ukupnom poretku, također je odustao s oštećenim bolidom nakon sudara u prvom krugu s Georgeom Russellom u Mercedesu. U ukupnom poretku i dalje vodi Verstappen sa 208 bodova, Leclerc je drugi sa 170 bodova, dok je na trećem mjestu Perez sa 151 bodom. Kod konstruktora vodi Red Bull sa 359 bodova, Ferrari ima 303, a Mercedes 237 bodova. Iduća utrka je Velika nagrada Francuske 24. srpnja. REZULTATI: 1. Charles Leclerc (MC/Ferrari) 1h24:24.312 2. Max Verstappen (Niz/Red Bull) + 1.532 3. Lewis Hamilton (VB/Mercedes) 41.217 4. George Russell (VB/Mercedes) 58.972 5. Esteban Ocon (Fra/Alpine-Renault) 1:08.436 6. Mick Schumacher (Njem/Haas-Ferrari) krug 7. Lando Norris (VB/McLaren-Mercedes) krug 8. Kevin Magnussen (Dan/Haas-Ferrari) krug 9. Daniel Ricciardo (Aus/McLaren-Mercedes) krug 10. Fernando Alonso (Špa/Alpine-Renault) krug... POREDAK: 1. Max Verstappen (Niz) 208 bodova 2. Charles Leclerc (MC) 170 3. Sergio Pérez (Mek) 151 4. Carlos Sainz Jr (Špa) 133 5. George Russell (VB) 128 6. Lewis Hamilton (VB) 109 7. Lando Norris (VB) 64 8. Esteban Ocon (Fra) 52 9. Valtteri Bottas (Fin) 46 10. Fernando Alonso (Špa) 29.. KONSTRUKTORI: 1. Red Bull 359 bodova 2. Ferrari 303 3. Mercedes 237 4. McLaren-Mercedes 81 5. Alpine-Renault 81 6. Alfa Romeo 51...