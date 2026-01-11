Uskoro kreće drugi krug u Adelbodenu. Pogledajte kako su prošli naši skijaši u prvom

Nakon što je jučer u Adelbodenu Filip Zubčić razočarao i završio utrku već nakon prve runde, u kojoj je s četiri sekunde zaostatka za pobjednikom Marcom Odermattom bio među najgorima, sada naš najbolji skijaš ima priliku za iskupljenje.

Nakon prve vožnje slaloma Svjetskog kupa u švicarskom Adelbodenu vodi Norvežanin Henrik Kristoffersen, dok je Samuel Kolega jedini od četiri hrvatska slalomaša izborio drugu vožnju. Najbolji hrvatski slalomaš nastupio je s brojem 15 na nedjeljnom slalomu za Svjetski kup u švicarskom Adelbodenu, na stazi Chuenisbaergli, a bio je odličan do strmine, na kojoj je nakupio većinu zaostatka od 2.12 sekundi, što mu je bilo dovoljno za 27. poziciju.

Osim njega nastupio je i Filip Zubčić koji se slalomu vratio nakon što je bio prisiljen propustiti noćno natjecanje u talijanskoj Madonni di Campiglio. Nakon razočaravajućeg 44. mjesta u subotnjem veleslalomu. Zubčić je u slalom krenuo s 29. mjesta, ali nije uspio završiti spust. Spust nije završio ni Istok Rodeš koji je krenuo s 31. pozicije.Varaždinac još čeka na prve bodove u ovoj sezoni, a u Adelbodenu ih je ranije osvajao četiri puta.

Naš četvrti predstavnik, Tvrtko Ljutić, niz spust je krenuo predzadnji, s brojem 68, a završio ga je kao 44. s vremenom +2:76

Kristoffersen vodi ispred sunarodnjaka Atle Lie McGratha (+0.28) i Finca Eduarda Hallberga (+0.29), a čak 12 skijaša je unutar jedne sekunde zaostatka.

