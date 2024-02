Ratko Rudić je s hrvatskom vaterpolo reprezentacijom osvojio sve što se može osvojiti. Legendarni izbornik Barakude je vodio do zlata na Europskom i Svjetskom prvenstvu te Olimpijskim igrama, stoga njegova riječ ima posebnu 'težinu'.

Koja je posebnost vašeg nasljednika Ivice Tucka, što bi izdvojili?

"Mislim da je Ivica Tucak izrastao u jednog izvanrednog, vrhunskog svjetskog trenera. On nosi u sebi jednu posebnu energiju i ima emociju koju zna prenijeti na igrače, neki put te emocije možda i pređu granicu, ali neki put je dobro da se te emocije pokažu. Jako pozitivno je djelovao na ekipu, a rezultati na europskom i svjetskom prvenstvu su njegov autorski rad", započeo je razgovor legendarni igrač i izbornik.

Jeste li očekivali od svog nasljednika kada je došao ovakve rezultate?

"Očekivao sam da nastavimo s pobjedničkim nizom, a Tucka sam znao jer mi je bio i pomoćnik jedno vrijeme i znao sam sve njegove kvalitete. Kao i u svakom poslu, trebao je proći jedan period prilagodbe, biti trener reprezentacije je nešto posebno, a on je vrlo brzo došao do izvanrednih rezultata. Osobno sam jako zadovoljan što smo našli takvog trenera i nadam se da će njegov taj neki krug zatvoriti u Parizu, gdje je on sebi postavio cilj prvo mjesto", nastavio je Rudić biranim riječima o aktualnom izborniku.

Hrvatska je europski viceprvak i svjetski prvak, koji je razlog takvih rezultata u svega dva mjeseca?

"To je nastavak europskog zlata kojeg smo postigli u Splitu, igrači su postali svjesni svoje kvalitete u svjetskom vaterpolu. Onda bih povezao ova dva prvenstva gdje smo osvojili drugo mjesto, iako smo bili blizu prvog mjesta i poslije zlato u Dohi. Mislim da je to drugo mjesto, s kojim ni izbornik ni igrači nisu bili zadovoljni, dobro djelovalo na njih. To ih je na neki način guralo da dokažu na Svjetskom prvenstvu da zaslužuju i više i to su i dokazali", smatra Rudić.

Osvrnuo se zatim i na izostanak dočeka u Zagrebu.

"Mislim da je ispalo vrlo nespretno i nesretno. Treba kazati da ima puno igrača iz Zagreba koji ne igraju u Mladosti, no nije to ni bitno. Zagreb je glavni grad i kao takav ima obavezu, ne prema ekipi i treneru, nego prema navijačima koji su tako vjerno pratili ovu reprezentaciju", kratko je rekao Rudić.

Za kraj nam je legendarni izbornik i bivši vaterpolist otkrio koja je tajna dobrog trenera.

"Na neki način ja sam uvijek tražio da poboljšavam svoje znanje, da se usavršavam. Uvijek sam tražio neke drugačije pristupe, ali je meni bilo vrlo važno da se stvori kohezija i da se momčad motivira iz pobjede u pobjedu, a imao i sam i vrlo veliku strast prema vaterpolu", zaključio je Rudić u razgovoru za RTL.

