Nakon Splita i Dubrovnika, za zlato iz Dohe organiziran je spektakularan doček i u Šibeniku. U rodnom gradu izbornika hrvatske vaterpolo repreznetacije Ivice Tucka, na Poljani su ga dočekale tisuće građana.

RTL-ova reporterka Nikolina Radić razgovarala je s izbornikom.

Čuli smo da je Tomislav Tomašević rekao da mu je žao jer nije bio organiziran doček u Zagrebu. Kako Vi gledate na to?

"Prvenstveno bih želio da ne budemo predmet dnevnih političkih obračuna. To ne treba reprezentaciji, ni igračima, ni meni. Desila se nespretnost. Razgovarao sam s gradonačelnikom i rekao je da nisu bili obaviješteni na pravi način. Ne znam tko je zakazao i to je najmanje bitno. Idemo to zaboraviti. Krivo mi je zbog ljudi. Moramo prihvatiti činjenicu da velika većina ljudi voli hrvatski sport, hrvatsku državu i vaterpolsku reprezentacije. Zbog tih ljudi, zbog djece koja žele vidjeti nove idole, zbog njih mi je krivo. Danas sam potpisao majice i kapice toj djeci. To je uvijek poruka sporta. Poruka svake medalje je da pošaljemo poruku djeci koja se žele baviti sportom. Sport je najdivnije na svijetu i najčišće na svijetu. Tu nema prevare, laži ni obmane. Samo je pobjednik na vrhu."

Kako ste doživjeli doček u vlastitom gradu?

"Bilo mi je divno. Ovo je grad gdje sam rođen, gdje sam završio školu i gdje sam započeo igračku i trenersku karijeru. Grad za koji sam silno vezan i koji mi je sve u životu. Funkciju izbornika obnašam 12 godina i u Zagrebu idem kada moram ići. Uz dužno poštovanje prema našem glavnom gradu, Šibenik je meni sve. U Šibeniku imam sve prijatelje i obitelj. Doček u tom gradu je za mene nešto posebno. Srce mi je stvarno bilo veliko. Svi moji prijatelji su bili tu i hvala im od srca."

Sljedeći cilj su Olimpijske igre. Kada kreću pripreme?

"Igračima je najteže. Nemaju vremena za odmor jer se klupska sezona nastavlja. Imaju tek pet-šest dana da se odmore. Nakon toga je napravljen program i plan za pripremu za OI. Idemo u pripreme u Slovenije gdje ćemo obaviti najvažniji dio priprema. Nakon toga imamo sparing s Mađarima, turnir u Italiji, sparing s Grcima. Put za Pariz zakazan je za 24. srpnja. Vjerujem da će sve proći u najboljem mogućem redu."

Nemate zlato s Olimpijskih igara. Što ako ga osvojite?

"Napravio sam sve u životu što se tiče velikih rezultata. Izgubio sam finale u Riju i tada sam shvatio razliku između srebra i zlata. Znam da će netko reći da je uspjeh samo igranje Olimpijade, ali fali mi zlatna medalja. Rekao sam milijun puta da neću biti miran dok je ne budem imao oko vrata. Vjerujem i toplo se nadam da će to biti već u Parizu. Ako se to dogodi, mogu ići u penziju."

