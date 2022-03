Bivši glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) Slavko Podgorelec, koji je ujedno i jedan od najvećih

Podgorelac je bio prvi glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora u samostalnoj hrvatskoj državi i to od 1991. do 2000. godine.

Rođen je 4. rujna 1934. godine u Zagrebu, a mladosti se bavio gimnastikom, no pravu je sportsku karijeru napravio tek u zagrebačkom Hrvačkom klubu Lokomotiva, čiji je član bio od 1951. do 1957. godine. U tom razdoblju bio je prvak Jugoslavije u polusrednjoj kategoriji (do 73 kilograma) slobodnim načinom, te doprvak grčko-rimskim načinom. Dva puta bio je prvak Hrvatske u dizanju utega.

Zbog ozljede prekinuto karijeru

Podgorelac je u 23. godini života neočekivano prekinuo natjecateljsku karijeru zbog ozljede meniska i ligamenata te je odustao od aktivnog bavljenja sportom.

Malo je poznato u javnosti da je Slavko Podgorelec bio jedan od osnivača Hrvačkog kluba Zagreb. Nakon uspješne sportske karijere, bio je trener hrvača Lokomotive i Komunalca, a zatim u dva mandata i predsjednik Hrvatskog hrvačkog saveza - od 1972. do 1976. i od 1978. do 1980. U dva mandata bio je i predsjednik Hrvačkog saveza Jugoslavije - od 1977. do 1979. goddine i od 1984. do 1985. godine. U razdoblju od 1986. do 1990. obnašao je dužnost tajnika Republičkog SIZ-a za fizičku kulturu, a od 1984. do 1986. bio j tajnik USIZ-a fizičke kulture grada Zagreba.

Budući da je nakon demokratskih promjena Republički SIZ fizičke kulture prestao djelovati, hrvatska Vlada imenovala je Slavka Podgorelca direktorom Sportskog fonda Republike Hrvatske.

Svestrani Slavko

Osim pionirskih poslova u razdoblju stvaranja i borbe za međunarodno priznanje Hrvatskog olimpijskog odbora, Slavko Podgorelec sudjelovao je i u izradi Zakona o sportu u Republici Hrvatskoj.

Godine 1995. Slavko Podgorelec dobio je Trofej Međunarodnog olimpijskog odbora pod nazivom "Jedinstvo olimpijskog pokreta", a među brojnim drugim nagradama nacionalne i lokalne razine treba izdvojiti Nagradu Franjo Bučar za životno djelo 2001. godine te Nagradu HOO-a Matija Ljubek, koja se također dodjeljuje za životno djelo, 2006. godine.

Pojedinosti o posljednjem ispraćaju Slavka Podgorelca bit će objavljene naknadno.