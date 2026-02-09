Svjetsko prvenstvo u reliju vraća se u Hrvatsku: Evo kroz koja mjesta će proletjeti karavana

Nakon potvrde da se Croatia Rally i 2026. godine nalazi u kalendaru WRC Svjetskog prvenstva u reliju, poznati su i službeni detalji rute i brzinskih ispita, objavili su organizatori.

WRC karavana će od 9. do 12. travnja prolazit kroz područja Primorsko-goranske, Istarske, Karlovačke i Ličko-senjske županije, povezujući more, planine, kontinentalne krajeve i povijesne gradove u jedinstvenu sportsku i turističku priču. Natjecanje počinje Shakedownom u četvrtak, 9. travnja na području Primorsko-goranske županije, zatim se u petak, 10. travnja vozi u Istri, u subotu, 11. travnja u Gorskom Kotaru i Karlovačkoj županiji, a nedjelja, 12. travnja završava dionicama kroz Vinodol i Senj.

Servisni prostor bit će smješten na Automotodromu Grobnik (Općina Čavle), koji će biti operativno središte natjecanja, dok je za ceremonijalni start odabran Riječki Korzo čime se dodatno naglašava međunarodni značaj grada i regije Kvarnera. Završnica spektakla i ceremonijalni cilj bit će u Opatiji, jednoj od najprepoznatljivijih hrvatskih turističkih destinacija.

Uz Rijeku i Opatiju ruta natjecanja obuhvaća niz atraktivnih brzinskih ispita kroz različite regije u Primorsko-goranskoj, Istarskoj, Ličko-senjskoj i Karlovačkoj županiji.

U Istri će se utrke voziti kroz Vodice, Brest, Butonigu, Motovun, Beram, Cerovlje, preko Učke i Veprinca. U Gorskom kotaru natjecanje se nastavlja na već dobro poznatim trasama u Skradu, Ravnoj Gori i na Platku, dok u Karlovačkoj županiji prolazi kroz Generalski Stol, Zdihovo, Pećurkovo Brdo i Mrežničke Novake. Dionice će prolaziti i uz samu obalu – kroz Bribir i Novi Vinodolski na Kvarneru te kroz Senj i Alan.

Posebnu atrakciju predstavljat će live TV brzinski ispiti kroz Generalski Stol i Zdihovo, dok će dionica Alan – Senj biti vožena kao spektakularna završna Wolf Power Stage dionica, koja će odlučivati o ključnim bodovima prvenstva.

Predsjednik Organizacijskog odbora Croatia Rallyja, Daniel Šaškin, istaknuo je važnost kontinuiteta i rasta manifestacije za domaću i međunarodnu publiku.

"Uz podršku Vlade Republike Hrvatske, županija, gradova, turističkih zajednica i svih naših partnera, nastavljamo predstavljati Hrvatsku kao prepoznatljivog domaćina velikog svjetskog automobilističkog natjecanja koje se uživo iz Hrvatske prenosi u više od 150 zemalja svijeta. Ovo natjecanje donosi snažan međunarodni promotivni učinak, značajan turistički potencijal i izniman gospodarski doprinos lokalnim zajednicama kroz noćenja, potrošnju i angažman velikog broja ljudi uključenih u organizaciju.”

