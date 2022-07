Poznati vozač formule 1 Carlos Sainz (27) pamtit će nedjeljnu utrku za Veliku nagradu Austrije dok je živ, a 10. srpnja 2022. godine slobodno može slaviti kao novi rođendan. Naime, nesretni je Španjolac u samoj završnici utrke, u 58. krugu, doživio jezivu nesreću. Zapalio mu se bolid, a on se spasio u posljednji trenutak iskočivši iz Ferrarija kojeg je proždirala plamena buktinja.

Bila je to scena kao u filmu. Očajan, Sainz je odšetao nekoliko metara i sjeo na rub staze, s kacigom na glavi, pokušavajući asimilirati svoju nesreću kada je do kraja ostalo još samo 14 krugova u natjecanju u kojem mu je sve išlo sjajno.

Nakon što je u posljednji tren izletio iz gorućeg bolida, šokirani i potreseni Carlo Saintz još je dugo sjedio na uzvisini pored. Samo je gledao...

Sainz je u Austriju došao u sjajnom trenutku, budući da je prošli tjedan slavio prvo mjesto osvojeno na bogatoj utrci Silverstone Grand Prix u Velikoj Britaniji.

“Problem se pojavio odjednom. Moramo biti pozitivni jer idemo brzo i bodovi bi nas pogurali da ne zaostanemo. Bolidi su brzi, to je pozitivno”, rekao je Španjolac, vidno potresen situacijom, u izjavama za Fox Sports.

Konačno, nakon odustajanja Sainza, treće mjesto na pobjedničkom postolju pripalo je Englezu Lewisu Hamiltonu (Mercedes), na Velikoj nagradi Austrije na kojoj je pobjednik Monegažanin Charles Leclerc (Ferrari), ispred Nizozemca Maxa Verstappena (Red Bull).

Optimističan pregled

Sainz je pokazao veliki optimizam prije utrke, nakon kvalifikacija u kojem je završio treći. To se može vidjeti i iz njegovih riječi...

“Nas trojica smo vrlo slični, trenutno Max ima poziciju prvog i prednost 'čistog zraka'. Moramo ga izvući iz te zone udobnosti, komfora u kojoj se nalazi i između nas dvojice pokušati raditi različite stvari”, rekao je na konferenciji za novinare Saintz, prenosi E Nacional.

Španjolski vozač smatra da je prva utrka bila "zabavna".

"Šteta što ga (Leclerca) nisam uspio uhvatiti na kraju. Malo sam izgubio stisak, morao sam ohladiti gume i ponovno pronaći svoj ritam, ali bilo je zabavno”, ocijenio je Saintz i dodao.

'Da, bila je to nezgodna situacija', kazao je Sainz i pojasnio što se sve događalo:

"Želio sam što prije iskočiti iz bolida, no bolid je krenuo unatrag... A nisam želio da se kotrlja natrag do staze, jer je već počeo i sam pritom gorjeti. Zato sam čekao suce, ali oni nikako da dođu. Vrijeme u tim trenucima tako sporo prolazi... Da, bio je to jako nezgodan trenutak, ali sreća je da se ipak ništa strašno nije dogodilo", rekao je Carlos Saintz kad su se emocije slegnule.