Nelson Piquet je trostruki osvajač Formule 1. Osamdesetih je osvajao naslove s Brabhamom i Williamsom, a u Formuli se natjecao i njegov sin. S druge strane, njegova kći je u vezi s aktualnim prvakom Maxom Verstappenom. No, sada su sve te informacije pale u drugi plan.

Naime, Piquet se našao u središtu rasističkog skandala. Bivši vozač Formule 1 je gostovao na jednom brazilskom podcastu još u studenom prošle godine, a tamo je analizirao jedan sudar koji se dogodio prošle godine, a glavni akteri bili su Lewis Hamilton i Max Verstappen.

Sudar se dogodio na Silverstoneu te je na kraju službeno okrivljen Hamilton. Komentirajući tu situaciju, Piquet je koristio pogrdnu riječ - "neguinho".

Oglasio se i Lewis

U doslovnom prijevodu, ta riječ na portugalskom znači "mali crnac", a radi se nazivu koji se koristi u Brazilu. U pitanju je kontroverzna izjava jer može biti u pitanju rasistička uvreda, ali i termin koji se koristi u obiteljima te ne mora biti zle namjere. Ipak, način na koji je Piquet pričao o Hamiltonu daje naslutiti da tu riječ nije koristio u "prijateljskom" smislu, dapače.

Dva put ga je nazvao pogrdnim nazivom, a nijednom njegovim imenom. Reagirala je FIA koja je objavila i službenu poruku, a oglasio se i Hamilton.

"To je više od jezičnog izražavanja. Ovakvi arhaični načini razmišljanja moraju se promijeniti i nije im mjesto u našem sportu. Cijeli život sam okružen takvim stavovima te sam njihova meta cijeli život. Bilo je puno vremena za učenje. Sad je vrijeme za akciju", napisao je Hamilton na Twitteru.

FIA je pak napisala:

"Diskriminatorno i rasističko izražavanje je neprihvatljivo u bilo kojim oblicima te za to nema mjesta u našem društvu. Lewis je nevjerojatan ambasador našeg sporta, on zaslužuje svo poštovanje. Njegovi neumorni napori da poveća raznolikost i uključenje su lekcija za mnoge i to je nešto čemu smo posvećeni u Formuli 1".